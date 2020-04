Luizinho Filho anuncia pré-candidatura a prefeito de Tobias Barreto

14/04/20 - 13:41:57

Luizinho Filho é administrador e traz no DNA a vocação do pai e promete desenvolver um trabalho positivo no município.

A herança política de Luizinho Filho vem da trajetória do seu pai Luiz Alves De Oliveira Filho que foi considerado a maior liderança política do município de Tobias Barreto, entre as décadas de 80 e 90. Seguindo os passos do pai, Luizinho Filho comunicou a população durante essa semana a sua pré-candidatura à Prefeitura do município de Tobias Barreto, localizado a 105 km de distância da capital. O anúncio foi feito por meio das redes sociais.

Atrelado à carreira de administrador, Luizinho Filho declara que sempre buscou se dedicar à carreira política com o mesmo empenho que o pai, o saudoso Luiz Alves de Oliveira Filho. “Eu amadureci bastante e compreendi a necessidade do povo carente durante esse tempo. Estudei e acompanhei de perto diversos relatos sobre os 20 anos que meu pai se dedicou a política desenvolvendo um excelente trabalho aqui no município e chegou a ser cotado para disputar uma vaga no governo do Estado, então isso me orgulha e me motiva ir à luta, pois sinto o apoio da comunidade”, revela o pré-candidato à Prefeitura de Tobias Barreto.

De acordo com o pré-candidato, a população está em atenta ao ano eleitoral e deverá ser diferente em ralação a outros anos devido as mudanças atuais que estão acontecendo no mundo. “A população está cada vez mais crítica e ponderada. Afinal, hoje elas têm acesso a informação na palma das mãos. Além de analisar o trabalho do político e poder acompanhar suas propostas através da internet. Isso é um ponto positivo, pois mostra que estamos vivenciado um novo ciclo político em Sergipe”, pontua.

O filho do ex-politico Luiz Alves de Oliveira, destaca que está preparado para administrar o município de Tobias Barreto, que hoje conta com quase 50 mil habitantes de acordo com último senso do IBGE. “Não foi fácil tomar essa decisão, pois é um desejo que vem de muito tempo. Conversei com minha família, amigos e a comunidade e senti o apoio e o desejo deles de que eu colocasse em prática o legado do meu pai em Tobias Barreto”, finaliza Luizinho Filho.

Fonte e foto assessoria