O perigo de abrir a guarda

14/04/20 - 07:55:45

Não é porque Aracaju tem casos de Covid-19 abaixo da média nacional que os governo estadual deve abrir a guarda para a pandemia. Antes de se pensar que a pequena incidência é motivo para escancarar de vez, é preciso levar em conta que a doença não fez mais vítimas entre nós justamente pelo esforço do governo e da Prefeitura em aumentar o isolamento social. Afrouxar a guarda neste momento em que o número de casos ainda está em crescimento é o mesmo que abrir as portas para este inimigo mortal e invisível. Foi justamente isso que aconteceu com a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, etc. É certo que a economia sofre como nunca com o fechamento do comércio, da indústria e a paralisação dos serviços. Contudo, se o governo atender aos apelos dos empresários para retomar a normalidade, os sergipanos vão chorar em cântaros pelas perdas de parentes contaminados às centenas pelo Covid-19, uma doença altamente contagiosa e que ataca justamente aqueles que se acham imunes ou pensam que manter um certo distanciamento é suficiente para evitá-la. Portanto, em nome da vida, fiquem em casa. Aff Maria!

Outra vítima

O coronavírus fez mais uma vítima em Aracaju. Trata-se uma mulher de 50 anos. Ela está clinicamente bem e cumpre isolamento domiciliar. Agora, Sergipe tem 45 casos confirmados de Covid-19, dos quais quatro se encontram em estado grave na UTI. Quatro pessoas já morreram no estado vítima desta praga mortal. Portanto, todo cuidado é pouco. Crendeuspai!

Volta ao batente

Graças à tecnologia, o Tribunal de Contas de Sergipe retoma suas atividades nesta terça-feira. As sessões plenárias serão virtuais para proteger conselheiros e servidores do coronavírus. Segundo o presidente do TCE, Augusto Ribeiro, tão logo começou isolamento social, o Tribunal adotou uma dinâmica de teletrabalho visando assegurar a continuidade das ações fiscalizatórias. Então, tá!

Veneno à mesa

Cada um de nós consome cerca de 5,2 litros de veneno agrícola por ano, fato que torna o Brasil campeão mundial no uso de agrotóxicos. Uma das bandeiras dos ambientalistas é o fim da pulverização aérea. Segundo eles, uma pequena parte do veneno chega à planta, e a grande parte cai no solo, na água e nas comunidades que moram no entorno. Em Sergipe, este tipo de pulverização está aniquilando as abelhas. Misericórdia!

Petrobras criticada

O fechamento da Planta de Gás do Tecarmo, em Aracaju, e das plataformas em águas rasas é mais um duro golpe da Petrobras contra a economia de Sergipe. Quem pensa assim é o deputado federal Fábio Henrique (PDT). O parlamentar propôs uma união da classe política visando mostrar à petrolífera que a sua política de enxugamento tem sido maléfica para os sergipanos: “Ressalte-se que não estamos pedindo nenhum favor à Petrobras, pois como o sexto maior produtor de petróleo do país, Sergipe merece respeito”, discursou o pedetista. Danôsse!

Saco de gatos

O MDB parece mais uma orquestra desafinada. Enquanto o deputado federal Fábio Reis, presidente estadual do partido, se esforça em busca da união, algumas lideranças querem ver a sigla pelas costas. Os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães só não deixam ainda a legenda para não perderem os mandatos. O ex-governador Jackson Barreto é outro com as malas prontas. Ele não aceita ver o seu MDB velho de guerra paparicando o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Cruz, credo!

Campanha interrompida

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o advogado Henri Clay Andrade (Cidadania) garante que a pandemia impede que se discute política. Segundo ele, a preocupação geral deve ser a de combater o vírus, visando evitar a disseminação do contágio em massa. Henri Clay acha que só com o isolamento social será possível impedir a sobrecarrega do sistema de saúde, que levaria milhares à morte. Certíssimo!

Defesa da quarentena

Quem ouve o governador Belivaldo Chagas (PSD), conclui que ele não está disposto a flexibilizar o isolamento social, arma poderosa contra a proliferação do Covid-19. O cidadão que duvida disso basta ver o último apelo feito pelo pessedista nas redes sociais: “Eu tenho família e eu sei que vocês têm também. Evitem as aglomerações, mesmo familiares, respeitem as recomendações mesmo que estejam sem os sintomas. Estamos monitorando todos os casos, mas precisamos da consciência de todos”. Vixe!

Abra o olho

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) está alertando os aracajuanos sobre uma mensagem anunciando a abertura do comércio no próximo dia 17. A feke News apresenta um falso decreto do pedetista com orientações para garantir a segurança dos clientes de lojas, cinemas, bares, etc. Nogueira pede que as pessoas não compartilhem informações falsas, “principalmente em tempos como este. Reforçamos que qualquer notícia oficial, saíra nos canais oficiais da Prefeitura”, frisa. Homem, vôte!

Pedindo um tempo

E o deputado estadual Iran Barbosa (PT) protocolou na Assembleia uma indicação propondo ao governo que faça uma adequação no calendário de pagamento do IPVA e do Licenciamento Anual Veicular. Segundo o petista, as excepcionais medidas de enfrentamento ao Covid-129 provocam uma crise econômica que atinge os contribuintes, impossibilitando-os de pagar impostos. É vero!

Publicado no jornal propriaense A defesa, em 10 de novembro de 1945.