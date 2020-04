OPOSIÇÃO PROPÕE A ISENÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LAGARTO

14/04/20 - 05:02:09

Diante da pandemia que toma conta do mundo e ciente dos impactos econômicos sofridos pela população, o bloco opositor da Câmara Municipal de Lagarto, propôs ao Poder Executivo a isenção da taxa de iluminação pública. A iniciativa, inédita entre propostas de amenizar os resultados da pandemia do coronavírus, está para aprovação da prefeita do município, Hilda Ribeiro (Solidariedade).

O vereador Alex Dentinho (MDB) se pronunciou nas redes sociais sobre o projeto de lei. “Seguimos em casa, de quarentena, mas o trabalho não para. Protocolei na Câmara Municipal de Lagarto, um projeto de lei para isentar, para acabar com a taxa de iluminação pública no nosso município. Taxa essa que você, contribuinte, paga todos os meses no seu talão de energia. Está lá, pode conferir”, ressaltou.

E continuou, destacando que o próximo passo depende do Executivo. “Então, prefeita, tenho certeza que você vai se sensibilizar, tenho certeza que você vai atender o nosso pedido em caráter de urgência. Estou à inteira disposição sobre o que você quiser discutir. O Governo Federal já fez a parte dele, já isentou pessoas cadastradas em programas sociais. Tenho certeza, prefeita, que a senhora também vai atender nosso pedido, vai atender a população lagartense, que mais precisa num momento como esse. Desde já, agradeço a todos!”, finalizou.

POR ASCOM/CML