Pacientes psiquiátricos produzem máscaras para colaborar no combate ao coronavírus em Aracaju

14/04/20 - 13:54:07

Após o Ministério da Saúde afirmar que a produção de máscara de pano também funciona como barreira na propagação do coronavírus, pacientes psiquiátricos da Equilíbrio Clínica Dia em Aracaju foram estimulados pela equipe multidisciplinar que os atende a colaborarem com a produção de máscaras. Um dos objetivos é conscientizar as pessoas a procurarem menos as máscaras descartáveis que na atual situação da pandemia devem ser utilizadas apenas por profissionais de saúde que trabalham na assistência às pessoas doentes. As máscaras de pano, além de eficientes, são de uso individual e podem ser lavadas e reutilizadas.

A assistente social e sócia-proprietária da Equilíbrio Clínica Dia, Kelly Coutinho, explica que a fabricação de máscaras passou a fazer parte das atividades terapêuticas de artes livres. “A produção artesanal de máscaras de tecido tem trazido grandes resultados para a saúde mental de nossos pacientes, além das peças serem utilizadas por eles e por nossos colaboradores, também estamos vendendo o material produzido, pois que compra, além de cuidar da prevenção está valorizando um trabalho realizado por pacientes psiquiátricos, nós estamos aceitando encomendas, cada máscara custa R$ 8,00, as pessoas podem ligar para (79) 3024-5218 ou (79) 9 9677 5577”, explica.

Um manual com instruções também acompanha a máscara. “Vale ressaltar que a máscara de tecido é de uso individual e exclusivo; é necessário manter a higienização da máscara diariamente; de acordo com informações recentes do Ministério da Saúde, ao chegar em casa é preciso lavar a máscara com água e sabão ou água sanitária deixando de molho por 20 minutos; é importante não esquecer de ficar em casa e sair apenas quando houver necessidades mais urgentes”, orienta Kelly.

Fonte: Jornalista Rodrigo Alves.

Foto: divulgação.