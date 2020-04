PMA dá continuidade à vacinação itinerante para idosos nesta terça e quarta, 14 e 15

14/04/20 - 06:35:02

O cronograma da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza vai ser concluído nos próximos dias. Dessa forma, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15, ações da vacinação itinerante para os idosos – público alvo desta primeira fase – que ainda não foram imunizados.

Nesta terça-feira, dia 14, a ação de imunização vai ser realizada na praça do final de linha do conjunto Bugio, a partir das 8h. Os idosos que ainda não tomaram a vacina contra a influenza devem comparecer portando seu cartão de vacinação e documento de identificação. Na quarta, dia 15, o último dia de imunização da primeira fase da campanha, será no Quartel do 28º Batalhão de Caçadores, no bairro 18 de Forte, com início também às 8h.

“Essa vacinação não tem o formato de drive thru, é uma vacinação que vai ocorrer à medida que as pessoas forem chegando, a pé mesmo. Teremos equipes para organizar as pessoas que vão se vacinar, contaremos com o apoio da equipe da Cruz Vermelha e com os residentes da Universidade Federal de Sergipe”, explica a coordenadora do Programa de Imunizações e de Doenças Imunopreveníveis da SMS, Ilziney Simões, ao ressaltar que serão disponibilizadas mil doses por dia.

Encerrada essa primeira fase, já no dia 16, a Prefeitura de Aracaju dá início à segunda fase dessa campanha, que estará voltada para os profissionais da força de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Os funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa e população privada de liberdade, serão imunizados contra a Influenza nos locais onde se encontram.

“Para esses novos grupos prioritários da segunda fase também se faz necessária a apresentação de comprovante de que fazem parte desses grupos, pois, caso contrário, o indivíduo não poderá ser vacinado. A equipe está preparada para isso, porque nós obedecemos as diretrizes feitas pelo Ministério da Saúde”, pondera a coordenadora do Programa de Imunizações e de Doenças Imunopreveníveis da SMS.

A terceira etapa da campanha terá início no dia 9 de maio e será direcionada a professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

Por Tirzah Braga

Foto Marcelle Cristinnne