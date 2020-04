Prefeitura convoca candidatos inscritos do PSS da Saúde para entrega de documentação

14/04/20 - 08:00:00

Por meio das secretarias municipais do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju convoca os candidatos relacionados no Edital nº 15, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, publicado nesta segunda-feira, 13, para entrega dos títulos e documentos e consecutiva análise documental, a ser realizada na plataforma digital AjuInteligente – www.ajuinteligente.aracaju.se.gov.br -, até às 23h59 do próximo dia 22.

Estão convocados, por este edital, Enfermeiro Emergencista e Enfermeiro – Estratégia de Saúde da Família. O objetivo desta convocação é ampliar a lista de profissionais que poderão ser contratados para por em prática as ações de combate à covid19 desenvolvidas pela Prefeitura de Aracaju.

De acordo com o representante da comissão do PSS da Saúde, Pedro Rochadel, esta nova convocação saiu em razão do atual cenário da saúde pública do país, sobretudo da necessidade de a administração manter um cadastro de reserva amplo para possível contratação de profissionais de saúde, para atuarem nas ações que estão sendo executadas pela administração municipal.

“O candidato que teve seu nome publicado nas listas contidas no Edital nº 15, de 13 de abril 2020, deve acessar o site Aju Inteligente [www.ajuinteligente.aracaju.se.gov.br]. Depois clicar no campo pesquisar, fazer a pesquisa PSS, escolher a opção SMS-PSS 01/2020 – Entrega de Documentação, realizar o cadastro exigido pelo site e anexar a ficha de inscrição e os seus documentos e titulos, conforme informado no ato da inscrição. Feito isto a comissão responsável pelo PSS avaliará a documentação e as informações prestada pelo candidato”, explica Rochadel.

Ainda segundo o representante do PSS, os documentos deverão ser anexados em formato PDF e estar completamente legíveis, sob pena de não atribuição da pontuação ou não validação do documento de referência.

Esta nova convocação trata, inicialmente, dos enfermeiros emergencistas e da saúde da família, conforme listadas no edital e não são para contratação, mas sim para avaliação dos documentos informados no ato da inscrição, visando ampliar a fila de cadastro reserva do PSS. “Por fim, é muito importante frisar que apenas serão avaliadas as documentações dos candidatos que tiverem seu nome constante nas listas anexas ao edital”, enfatiza.