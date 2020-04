PROCON ORIENTA CONSUMIDOR SOBRE CUIDADOS COM COMPRAS NA INTERNET

14/04/20 - 13:19:57

Devido à necessidade de manter o distanciamento social, como prevenção contra a proliferação do coronavírus (covid-19), muitas pessoas optam por realizar compras pela internet ou outros meios eletrônicos. Entretanto, essa modalidade de consumo exige alguns cuidados específicos. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), busca orientar os consumidores aracajuanos.

De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), Igor Lopes, é imprescindível que o consumidor verifique se o site em que se deseja realizar a compra é confiável e seguro. “É possível observar um símbolo de cadeado próximo à barra de endereço eletrônico do site, que indica se ele é seguro ou não”, explica o coordenador.

Outra forma de averiguar a confiabilidade de uma loja virtual é checar a situação do seu CNPJ. “Existe uma ferramenta disponibilizada no site da Receita Federal, que o consumidor pode acessar gratuitamente e conferir a situação cadastral dessa empresa”, indica Igor Lopes.

Além disso, é fundamental se atentar aos indícios de possíveis fraudes. “É importante que o consumidor evite realizar compras por meio de links oriundos de redes sociais, como Facebook e Instagram, e também que não realizem depósitos ou transferências de valores em nome de pessoas físicas. Esses são indicadores de que o consumidor pode estar sendo vítima de fraude”, alerta Igor Lopes.

Caso o consumidor se depare com alguma dessas situações ou deseje tirar dúvidas ou realizar denúncias, deve acionar o órgão de proteção, como o Procon Aracaju. “Para isso, disponibilizamos o SAC 151 e o telefone 79 3179 6040”, conclui o coordenador do órgão.

Informações e foto Semdec