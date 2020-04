Rodrigo Valadares propõe auxílio de R$ 300 para pessoas de baixa renda

14/04/20 - 05:17:20

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), anunciou que apresentará um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Sergipe que prevê um auxílio de R$ 300,00 a pessoas de baixa renda.

Anteriormente, o governo apresentou um auxílio de apenas R$ 100 que foi aprovado mas que para o deputado não serve para muita coisa.

“Defendo que o auxílio do Governo do Estado seja de R$ 300,00 que, somados ao auxílio de R$ 600,00 do Governo Federal, poderá amenizar o sofrimento das famílias afetadas financeiramente pelas restrições referentes a pandemia do Covid-19”, escreveu Rodrigo em uma rede social.

Da assessoria