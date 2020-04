Sem política e com reflexão

14/04/20 - 00:01:00

Diógenes Brayner – [email protected]

Tem pessoas lúcidas que estão se digladiando, de forma até estúpida, pela flexibilização ou não de medidas impostas para conter a contaminação do coronavírus. Chegam a se expor – pela mídia ou via grupos de internet – em defesa de pontos de vistas que nada têm de científico, principalmente quando partem deles. Sergipe, como vários outros Estados, está literalmente parado. Funciona online e de forma lenta, para tentar evitar o desastre maior, em caso de um estrangulamento na área de saúde.

O isolamento social é a receita para evitar excesso de doentes e conseguir acomodar os que estão em estado mais grave. Não há leitos suficientes para atender a uma multidão que se põe entre a vida e a morte, caso isso venha a acontecer. É muito difícil para um médico ter que escolher quem vai morrer ou viver. Isso está acontecendo em países do primeiro mundo e provocando terror entre profissionais da medicina, que põem a mão na massa.

Lógico que todo esse horror provoca uma sensação de impotência, que se tem de superar em favor da vida.

Também é difícil controlar a ansiedade provocada por efeitos colaterais ao isolamento social, como o fechamento do comércio, restaurantes, cinemas e tudo o mais que ameniza o sofrimento do que vem acontecendo com cada família – às vezes com idosos solitários. Além disso, tem a questão do colapso econômico. Ninguém sobrevive a um sistema que não dá oportunidade de a comida chegar à mesa, em razão de um temível desabastecimento. Ou mesmo, que retire o dinheiro de circulação pelo fechamento de lojas, indústrias, transportes, serviços, educação e toda uma estrutura que move o mundo.

O desemprego em aceleração é fatal, além da inadimplência com aluguéis, prestações, planos de saúde, dívidas bancárias, água, energia, impostos e tudo o mais que caracteriza a formalidade da vida mundana, que se mantém através das contas em dia, para aqueles que adquirem e os que fornecem. É uma pandemia, claro, não há o que contestar. Mas, e daí? Como viver, sem morrer?

Antes de politizarem uma situação tão grave para paises, estados e cidades, precisa-se de unidade, consciência, sanidade, responsabilidade e visão afinada para adequar soluções inteligentes que exterminem o vírus, sem permitir que ele contagie e mate os que possam contaminar, mas também que proteja o cidadão em relação à condição econômica, necessária para que ele continue vivendo sem o medo de sequer obter alimentos.

É um momento para reflexão, não para se tirar vantagem da proliferação para liquidar o inimigo político, nem do isolamento social que também crie impacto à vida, que é a essência de toda essa preocupação, deixando de lado posicionamentos meramente políticos e popularescos.

Reunião com Comitê

O governador Belivaldo Chagas (PSD) terá uma reunião com o Comitê de Crise na quinta-feira para avaliar o quadro e fazer uma avaliação da situação geral sobre o coronavirus em Sergipe,

*** Só a partir dessa análise, levando em consideração um diagnóstico dos técnicos, é que decidirá o que fazer em relação a uma flexibilização no comércio.

Dado assustador

O líder do PT, senador Rogério Carvalho, diz que a maioria dos infectados pelo coronavírus no Brasil não está nas estatísticas porque o país não faz testes!

*** – Muitas mortes estão sendo registradas por doença respiratória. Em Minas, por exemplo, houve um aumento de 800% de mortes. Assustador…

Sobre os urubus

O deputado Capitão Samuel postou: “urubus, com apoio da mídia inconsequente, divulgaram que, no sábado passado, a previsão era de cinco mil mortes causadas pelo coronavírus”.

*** O deputado classifica de “aves agourentas” e pede: “parem de causar terrorismo na população. O maior ato para deixar as pessoas em casa foi feito por Jair Bolsonaro:

*** dinheiro no bolso de quem precisa”.

Sabotar recomendações

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que o presidente Jair Bolsonaro vem dedicando o máximo do seu tempo e influência para sabotar as recomendações de distanciamento social do próprio Ministério da Saúde do seu Governo.

*** – É inexplicável e profundamente irresponsável. O preço dessa aposta bizarra será pago em vidas!

Vírus do egoísmo

O apresentador Ricardo Marque sugere que “apesar do Covid-19, não baixe a guarda. Toda atenção é pouca aos vírus do egoísmo e da politicagem.

*** É preciso muita transparência com relação ao uso do dinheiro público.

*** Mais informação, mais testes e menos implicâncias políticas. Em breve a vida vai voltar ao normal.

Por fazer o mal

Sargento Vieira, pré-candidato a vereador pelo Cidadania, filosofa: “Há pessoas que sofrem mais com a vitória dos outros do que com sua própria derrota”.

*** – Tem gente que se preocupa tanto em fazer o mal para os outros que se esquece de fazer o bem para si próprio, conclui.

Pede gratificação

A Associação Sergipana do Ministério Público está reivindicando uma gratificação de 15% nos salários, que ainda não chegou à Assembleia Legislativa.

*** Tudo indica que, em razão do momento de pandemia do Coronavírus, a proposta não será enviada.

Pedido não passa

Segundo informação dos bastidores da Assembleia, os deputados classificaram de “absurdo” esse pedido, num momento que o País e o Estado passam por uma crise profunda.

*** Um dos deputados avisou que se o pedido chegar na Alese “não será aprovado”.

Porrada verbal

Dois advogados conhecidos discutiram “ferozmente” em grupo social de colegas, em razão do coronavírus. Se estivessem ao vivo iriam às vias do fato.

*** Um defende flexibilidade do isolamento e fechamento do comercio. Outro não abre mão da quarentena mais rígida. Nenhum dos dois entende bem do assunto.

*** No meio entrou um conhecido promotor, que simplesmente foi esculachado pelo advogado que defende a abertura. Uma loucura!

Situação muito grave

O médico anestesista Eduardo Amorim admitiu ontem que a situação com o coronavírus é muito grave e poderá ficar “muito pior” se não houver cuidado.

*** Presidente regional do PSDB, Eduardo disse que, para ele, “a politização do fato não é novidade”, mas considerou isso “muito lamentável”.

*** Disse ainda que muita gente teve tratamentos suspensos. Até cirurgias de grandes portes não foram realizadas nos hospitais.

Não vai romper

Ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) transferiu domicílio eleitoral para Itabaiana e vai anunciar em maio se será ou não pré-candidato a prefeito do município.

*** Eduardo continua conversando com o prefeito Valmir de Francisquinho e quer seu apoio, mas não romperá com o grupo caso o nome seja de outro.

PSDB apoia Danielle

Em Aracaju, o PSDB fez uma chapa a vereador com 36 pré-candidatos [onze mulheres] e já decidiu que vai apoiar a delegada Danielle Garcia (Cidadania), à Prefeitura da capital.

*** A decisão já foi tomada com antecedência e o apoio se dará junto com o PL, hoje presidido em Aracaju pelo empresário Milton Andrade.

Deu uma esfriada

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admitiu que neste momento, com o fim da janela para mudança de partido, “é normal que a política dê uma esfriada”.

*** Quanto ao adiamento das eleições, Mitidieri acha que tudo vai depender do andamento da pandemia: “quanto mais demora, mais improvável fica o pleito”.

Um bom bate papo

Assunto comum – Coronavírus continua sendo o assunto em todo País e, naturalmente, em Sergipe. A população obedece à quarentena, mas há muita desobediência.

Abertura gradual – Empresários sugerem ao governador e prefeito de Aracaju abertura gradual do comércio e dão sugestões para funcionamento com segurança.

Muito difícil – Muito complicado tratar de uma pandemia que, se não matar de fome, mata por asfixia. A situação é difícil.

Subtenente Edgard – Fico imaginando o pandemônio que seria, se fosse por determinação de Bolsonaro, essas prisões de pessoas do bem, nas praias, ruas e praças públicas, enquanto marginais são liberados das cadeias.

Valor Econômico – Ministro Lewandowski mantém decisão de que acordo de redução salarial exige aval de sindicato.

Tem mais casos – Rio de Janeiro é o segundo com mais casos do novo coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Terceiro é o Ceará.

Caminhar diário – Cada lição um aprendizado. A vida é um caminhar diário. Devagar se vai longe não importa a velocidade e sim a direção!

Revista Fórum – Em guerra com governadores, Bolsonaro se opõe a projeto de auxílio emergencial a estados e municípios.