Sergipe quer transformar seu estádio de futebol em hospital

14/04/20 - 15:27:20

O Club Sportivo Sergipe oficializou a parceria com a Prefeitura de Aracaju e cedeu o espaço do estádio João Hora Oliveira (JH) para montagem de um hospital de campanha. A iniciativa faz do enfrentamento contra a pandemia do cortonavírus. Agentes da Prefeitura de Aracaju já visitaram o estádio e avaliaram questões como: estrutura, tamanho e capacidade.

“Durante visita, os agentes municipais de serviços urbanos e de saúde demonstraram interesse de utilizar o estádio caso seja necessária a estruturação de um hospital. Nós prontamente cederemos o espaço para que a população sergipana possa receber ainda mais cuidados”, explicou o presidente do Club Sportivo Sergipe, Ernan Sena.

A montagem da estrutura física acontecerá de acordo com a necessidade ou crescimento do número de casos. Os leitos serão cobertos e refrigerados. No estado de Sergipe, foram registrados até o momento 44 casos confirmados da Covid-19 e quatro mortes, todas em Aracaju.

Fonte e foto: Jornal da Cidade