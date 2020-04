Thiaguinho treina em casa vendo live de Fernanda Souza com personal. Thiaguinho e Fernanda Souza estão separados há seis meses e mantém uma relação amigável

14/04/20 - 14:42:22

Thiaguinho não deixou de fazer exercícios mesmo em casa, na quarentena. Nesta terça (14), o cantor mostrou que acompanhou uma live de treino entre Fernanda Souza, sua ex-mulher, e o personal da apresentadora.

“Pelo amor de Deus, acabei de fazer o treino desses dois doidos aqui. Alô, jogador. Alô, Fernanda Souza”, disse o cantor, levemente sem fôlego e suado após 20 minutos de exercícios em alta frequência.

A apresentadora se divertiu com o vídeo feito pelo cantor e repostou. “É sinistro mesmo esse treino. É isso aí! A gente termina o treino nesse estado mesmo”, escreveu Fernanda.

O casal anunciou a separação há exatos seis meses, no dia 14 de outubro, com ambos se pronunciando oficialmente. “O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida. Somos seres humanos (assim como você que está lendo isso), com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente”, escreveram.

Fonte/Foto: globo.com