Agora são 48 o número de casos confirmados do Covid-19

15/04/20 - 19:58:43

Um homem de 48 anos, residente, em São Cristóvão, e uma mulher de 51 anos, que mora em Aracaju, foram testados positivos e integram o número de casos confirmados por Covid-19 em Sergipe. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Coronavírus, divulgado nesta quarta- feira, 15, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de casos no Estado sobe para 48.

O homem está em isolamento domiciliar com quadro estável e a mulher hospitalizada em leito clínico na rede pública. De acordo com a SES, o caso confirmado nesta terça- feira, 14, da mulher de 27 anos que, e foi identificada como sendo de Aracaju, trata-se de uma paciente residente no município de Nossa Senhora do Socorro.

No momento, 27 pacientes receberam alta, quatro encontram-se em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 738 testes foram realizados, sendo 690 negativados. Quatro pessoas vieram a óbito por Covid-19 em Sergipe.

Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 48

Aracaju: 37

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Nossa Senhora da Glória: 02

Capela: 01

Itabaiana: 01

Simão Dias: 01

Socorro: 01

São Cristóvão : 01

Negativados: 690

Receberam alta: 27

Óbitos: 04