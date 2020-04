Cerca de 200 alunos da Saúde da Universidade Tiradentes podem antecipar colação de grau

15/04/20 - 12:45:40

Portaria simplifica processo para estudantes de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina. Alunos interessados devem cumprir requisitos e colar grau a partir do dia 23

Publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 13, a nova portaria Nº 383 autoriza que Instituições de Ensino Superior (IES) do país antecipem a colação de grau de alunos devidamente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia durante a pandemia do novo coronavírus.

O novo texto revoga a portaria anterior, quando os profissionais das áreas em questão atuariam exclusivamente no combate ao novo coronavírus, mas com as novas regras do Ministério da Educação (MEC) ampliam as possibilidades de atuação.

De acordo com Portaria Nº 383, podem solicitar antecipação de colação de grau somente os alunos devidamente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que já tenham cumprido carga horária igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do internato médico ou estágio supervisionado, além de ter concluído todas as disciplinas; finalizado o Trabalho de Conclusão de Curso; além de todas as horas das atividades complementares devidamente comprovadas; e situação no ENADE 2019 deve estar regularizada.

Assim, o quantitativo de alunos aptos de acordo com as condições mínimas exigidas pelo MEC e orientadas pela Instituição. “Neste momento, ainda temos alunos realizando entrega das documentações para estarem aptos, atendendo as recomendações do MEC”, explica a gerente do Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros do Grupo Tiradentes, Ângela Sanches. Segundo ela, somente na Unit Sergipe, cerca de 200 alunos da Saúde podem requerer a antecipação e a previsão é que colem grau a partir do dia 23.

O vice-presidente acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temisson José dos Santos, reforça o compromisso da Unit com a Educação, responsabilidade social e valorização do ser humano, atendendo a mais essa recomendação do MEC. “Desde o dia 6, da publicação da portaria Nº 374, lavrada pelo MEC, todas as IES do Grupo Tiradentes liberaram a antecipação da colação de grau. Em virtude das novas orientações publicadas na portaria Nº 383, neste dia, 13, mantivemos a possibilidade da antecipação da colação de grau, conforme as instruções do órgão. Acreditamos que estamos formando profissionais capacitados e preparados para atuar neste desafio, e isso é motivo de orgulho para nós”, avalia.

Para se ter ideia, em dezembro de 2019, mais de 460 profissionais dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia colaram grau nas IES do Grupo e passaram a contribuir para a saúde e o bem-estar da população no Brasil e mundo. “Os profissionais da saúde aqui formados ratificam a nossa missão de inspirar pessoas a ampliar seus horizontes, pois possuem sensibilidade, ética e respeito, itens fundamentais para a prática da profissão, inclusive para o combate ao novo coronavírus”, acredita professor Temisson José dos Santos.

“Estamos cumprindo mais essa determinação de portaria do MEC, ajudando este órgão por meio da formação antecipada dos alunos e colaborando com o Ministério da Saúde ao disponibilizar profissionais preparados para fortalecer as equipes da saúde para atuar nesse momento. Estamos nos adaptando a essa determinação para contribuir com a sociedade”, avalia a diretora adjunta de Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordelo.

Como antecipar a colação de grau

Os futuros profissionais formados pela Unit Sergipe, interessados em antecipar a colação de grau, devem ainda seguir alguns passos em suas unidades de ensino. “O solicitante deve requerer, por meio de protocolo do Magister, a antecipação da colação de grau e, conforme agendamento, pelo DAAF, para assinatura da ata de colação de grau e retirada dos documentos na unidade de ensino. Assim, com os documentos em mãos, será possível requerer, diretamente com os devidos conselhos, o registro necessário para a atuação”, detalha a gerente do DAAF, Ângela Sanches.

Sobre as questões financeiras relacionadas, Ângela Sanches informa que “serão apurados individualmente conforme percentual de integralização do curso”.

Para esclarecer quaisquer dúvidas, basta acionar o DAAF da Unit via contato disponível no Fale Conosco do portal.

Da assessoria

Foto Bruno Nasca