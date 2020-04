Coronavírus: Prefeitura reforça atenção a idosos abrigados em asilos

15/04/20 - 06:16:28

Os idosos estão no grupo de risco do novo coronavírus (covid-19), por isso, toda a atenção é de extrema importância para mantê-los o mais resguardados possível. A Prefeitura de Aracaju, através de diversos órgãos e secretarias atua, justamente, para evitar que o vírus chegue a esses lares de idosos e, consequentemente, possa colocar em risco a vida dessa população.

É uma força tarefa em volta da situação das pessoas acima de 60 anos que são abrigadas em asilos. Apesar de ser recomendado que as famílias os visitem constantemente, em tempos de pandemia, a melhor forma de protegê-los é, nesse momento, é manter o distanciamento social, suspendendo as visitas para evitar colocá-los em risco.

Assistência à saúde

Apesar das diversas restrições para resguardar esses idosos, a Prefeitura de Aracaju não deixa de prestar a assistência à saúde deles. Por meio da Secretaria da Saúde (SMS), a administração municipal levou as vacinas contra a Influenza até os asilos. Ao todo, foram aplicadas 173 doses em seis instituições para idosos, públicas e privadas, de Aracaju.

“Ir às residências dos idosos e aos asilos é uma prática comum da secretaria a cada campanha de vacinação da Influenza. Neste ano, devido à pandemia, aumentamos as doses disponíveis para esse público e nos atentamos a todos os cuidados devidos para protegê-los o máximo possível. A unidade de saúde referência de cada um desses locais ficou responsável por estabelecer a logística do atendimento nos asilos, mas, de forma unificada, o objetivo foi poder dar conforto a eles e evitar qualquer tipo de risco e, ao mesmo tempo, oferecer o serviço”, destacou a coordenadora do Serviço Social da SMS, Sindaya Belfort.

Desinfecção

Outro serviço que chega aos asilos e casas de repouso para idosos é a desinfecção, um serviço que tem sido executado continuamente pela Empresa Municipal de Serviço Urbanos (Emsurb). O trabalho é realizado em diversos locais da cidade, conforme o cronograma elaborado pela Diretoria de Operações da empresa.

Para a limpeza e desinfecção são utilizados o sabão geleia e o hipoclorito de sódio. A ação é feita por etapas e não oferece riscos à saúde da população nem aos trabalhadores da empresa terceirizada capacitados anteriormente.

“Como estamos em um momento de pandemia onde precisamos manter cerca de 60 idosos em quarentena, nada melhor do que contar com o apoio da Prefeitura de Aracaju para a realização de um serviço essencial para a manutenção da segurança dos idosos”, destaca o diretor-presidente do SAME – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, Antônio Costa Almeida, um dos locais contemplados pelo serviço.

