CBM/SE ORIENTA SOBRE OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM AS CRIANÇAS E IDOSOS

15/04/20 - 15:30:38

Durante a fase de isolamento social, é preciso ter cuidado com as crianças e com os idosos. Com a atenção dividida entre os pequenos, os mais velhos, as atividades domésticas e o trabalho, é fundamental tomar algumas atitudes simples e redobrar a atenção com os movimentos deles para que não ocorram acidentes domésticos, como quedas, intoxicações e queimaduras. Assim, o Corpo de Bombeiros (CBM/SE) reuniu algumas recomendações para protegê-los.

No tocante às crianças, a faixa etária de maior preocupação para os pais e militares do CBM/SE é a que vai de zero a cinco anos de idade. O tenente Fabiano Queiroz explicou que nessa fase as crianças ainda estão com a coordenação motora em formação, ainda estão desenvolvendo o equilíbrio e possuem muita curiosidade sobre os objetos que as cercam. Ele destacou que um dos cuidados primordiais é em relação à altura.

“Devemos lembrar que, em adultos, o peso da cabeça equivale a mais ou menos 10% do peso corporal. Já em crianças, isso vai equivaler a mais ou menos 25% do peso corporal. Isso leva ao desequilíbrio maior por parte dessa criança. Então essa situação pode ocasionar alguns acidades”, citou.

Nessa fase da infância, as quedas são recorrentes e, a depender da circunstância, pode gerar graves consequências. “É comum colocar a criança no berço e deixar a grade baixa. Ela tem que ficar mais ou menos na altura do peito, quando ela fica baixa, a criança, ao se pendurar na grade, o peso da cabeça vai fazer o efeito de um pêndulo, jogando ela para fora do berço, então é um acidente comum. Isso também causa alguns acidentes, como o afogamento. Em bacias, em banheiras, locais rasos, o peso da cabeça da criança pode fazer esse pêndulo, e jogar ela também para dentro desses recipientes”, frisou.

Também é necessário ter cuidado com a disposição dos móveis pela casa. “A criança tem o hábito de escalar, então quanto menos coisas tiver perto da janela, é melhor. Porque ela pode escalar essa cadeira, esse sofá, e pode vir a cair pela janela, as quais deveriam estar sempre com grades de proteção. Já no que se refere aos idosos, temos que evitar colocar móveis em locais de passagem. Esses locais precisam estar ao máximo sem obstruções”, complementou.

O cuidado para evitar quedas dos idosos se estende ao banheiro. “Temos que pensar em fazer adaptações no ambiente, como instalar barras de segurança, principalmente no banheiro, onde temos uma área molhada onde é mais propício o idoso escorregar. Também é bom que retiremos os tapetes”, mencionou.

Os animais de estimação também pode causar quedas, então também é preciso atenção com o movimento dos bichos em torno dos idosos. “Temos que nos atentar também a cuidado com os animais, eles são pequenos e gostam de ficar nos pés, isso pode acarretar uma queda desse idoso, assim como uma mordida, e não podemos esquecer que a imunidade do idoso pode estar baixa”, enfatizou.

Mais um risco é o de intoxicação por produtos de limpeza e medicamentos, por isso, o tenente orientou que os pais e responsáveis mantenham esses produtos afastados das crianças. “Os produtos químicos geralmente são coloridos, e isso chama a atenção das crianças. Então esses devem ser guardados em locais altos, de preferência, e com uma barreira de proteção, um cadeado, uma trinca, algo que dificulte o acesso da criança”, detalhou.

Outro ambiente que exige cuidado é o da cozinha. “Outra situação que acontece muito são queimaduras na cozinha. A cozinha, de preferência, deve ser um local isolado para criança, ela não deve ter acesso. Algumas atitudes ainda devem ser tomadas, por exemplo, ao cozinhar. A alça da panela deve ficar para dentro do fogão e não para fora, pois, por causa da curiosidade, ela pode puxar aquela a panela, vindo a derramar o conteúdo por cima dela”, alertou.

O tenente Fabiano Queiroz também orientou sobre o cuidado com as tomadas na proteção dos pequenos. “Elas devem ser protegidas com aqueles tampões de tomadas, para evitar que crianças coloquem materiais metálicos e até mesmo o dedo, vindo a receber uma descarga elétrica. Fato que deve ser observado também para os carregadores de celulares e de computadores, de forma em geral. Os carregadores originais são corrente contínua, sendo necessário fechar o circuito para a passagem da energia elétrica, porém os piratas geralmente não, eles ficam passando corrente rotineiramente. Se a criança pegar esse fio e colocar na boca, pode tomar uma descarga elétrica. Então é importante redobrar a atenção nesse período em que as crianças estão o dia todo em casa”, pontuou.

Cuidados em relação ao Coronavírus

É importante ainda tomar os cuidados necessários para que o idoso não seja contagiado pelo Coronavírus. “Tem que haver a higienização com água e sabão. Ao passar o álcool em gel, tem que se levar em consideração que a pele do idoso já está um pouco mais prejudicada, fragilizada. Então temos que ter o cuidado para não abusar do álcool em gel para que não cause irritação na pele”, ressaltou.

“As pessoas que cuidam do idoso precisam fazer toda a higienização ao chegar ao local de contato com ele. É preciso tomar cuidado também com as crianças, que gostam de abraçar e de beijar, e isso, no momento, nós temos que tentar evitar o máximo possível. As crianças podem ser assintomáticas”, concluiu alertando.

