COVID-19: CENSO HOSPITALAR COMEÇA COLOCAR DADOS DE INTERNAÇÕES

15/04/20 - 10:55:13

Por Agência Brasil*

As internações de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus (covid-19), nas unidades hospitalares, públicas e privadas, do Sistema Único de Saúde (SUS), nos 26 estados e no Distrito Federal, estão sendo registradas desde o início desta semana. A coleta de informação das internações será realizada diariamente, até as 14h

De acordo com o Ministério da Saúde, a medida é para o Censo Hospitalar e tem por objetivo monitorar a taxa de ocupação dos leitos SUS disponíveis para pacientes com covid-19, avaliar a ocupação dos leitos da rede assistencial e a média de permanência dos pacientes, a fim de auxiliar nas medidas de apoio às gestões locais no enfrentamento da doença.

Serão coletadas informações sobre o número de internações de pacientes em clínicos/enfermaria e/ou leitos intensivos (UTI) com suspeita ou confirmação da doença; o número de altas hospitalares (saídas) de pacientes suspeitos e confirmados; e quantidade de leitos clínicos/enfermaria e/ou leitos intensivos (UTI) existentes no estabelecimento de saúde disponíveis para doentes por coronavírus.

O registro no censo hospitalar fica sob a responsabilidade do gestor dos estabelecimentos de saúde e será monitorado pelo gestor de saúde local. O ministério enviou aos estados e aos estabelecimentos um link para cadastramento no sistema. É necessário fazer primeiro o cadastro para que possam começar a fazer o registro obrigatório. O não cumprimento da medida será considerado infração sanitária grave ou gravíssima, sujeito a penalidades previstas em lei.