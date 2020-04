DEPUTADO GARIBALDE ADVERTE PARA A PANDEMIA DA FOME NO ESTADO DE SERGIPE

15/04/20 - 15:09:52

Antes de iniciar sua participação em mais uma sessão virtual da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 15, o deputado estadual Garibalde Mendonça, MDB, parabenizou a atuação do governo estadual no controle e combate ao coronavírus, depositando total confiança no que possa decidir Belivaldo Chagas depois da reunião que fará com sua equipe nesta quinta-feira, 16.

“Tudo está sendo muito novo para todos os governantes, mas, não podemos deixar de louvar o comportamento que adotou o governador de Sergipe, que se preocupou especialmente com a saúde da população, mesmo sabendo do contingenciamento econômico que passaria sua administração no que diz respeito à arrecadação”, aplaudiu Garibalde.

O parlamentar também fez uma advertência para as equipes do governo que estão na linha de frente cuidando dos efeitos do Covid-19, revelando sua preocupação com boa parte da população que já dão sinais para uma “pandemia de fome”, considerando a necessidade evidente do isolamento social horizontal, o que segundo Garibalde estabiliza a questão da saúde, e esvazia as dispensas dos lares, principalmente, dos trabalhadores autônomos e informais.

Ele disse que o executivo precisa encontrar outras alternativas além dos cartões que já foram colocados em prática, e dessa forma ampliar o alcance social para chegar até a última família de Sergipe que esteja passando por necessidade alimentar, decorrente do isolamento social que impede o trabalho, por justa razão.

Durante as discussões dos projetos que estiveram na pauta da sessão todos os deputados votaram favoráveis, em especial, à proposta que destina 500 mil das emendas parlamentares de cada um, possibilitando o remanejamento da aplicação desses recursos para o coronavírus. A aprovação da proposta injetou 12 milhões na saúde, quando este valor até aqui já constava em outras aplicações, e não apenas para saúde, como decidiram os deputados.

Na justificativa de seu voto favorável, Garibalde disse que “os deputados estão todos de parabéns pelo despreendimento e compreensão da necessidade que vivemos no momento, e aproveito para pedir ao governador que não esqueça de também ajudar os hospitais filantrópicos, como o de Itabaianinha citado pelo deputado Zezinho Guimarães, e aproveito para incluir o hospital de Riachuelo e outros, que têm sempre contribuído com a saúde estadual”, exclamou o deputado.

Por fim, Garibalde se colocou inteiramente disponível para qualquer necessidade que o parlamento estadual tenha, lembrando que embora não esteja acontecendo as sessões presenciais, a atividade política continua junto com sua equipe de assessores, atendendo aos que lhe procuram, respeitando o distanciamento social, e as regras básicas para evitar a contaminação do Covid-19.

Por Ferreira Filho