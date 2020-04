DEPUTADO PROPÕE AUMENTO DE INSALUBRIDADE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

15/04/20 - 10:25:24

No Brasil, até o domingo (12), quase sete mil profissionais de Saúde – entre médicos, técnicos de enfermagem, socorristas e enfermeiros – foram afastados do trabalho por apresentarem sintomas suspeitos da pandemia do Coronavírus. Dos que fizeram o teste, pelo menos 1.400 estavam infectados e 18 deles morreram de Covid-19.

Os profissionais da Saúde são a linha de frente no tratamento das pessoas que são contaminadas e precisam de um reconhecimento. Por isso, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou o Projeto de Lei 1752/2020, para instituir o adicional de insalubridade de 50% para todos os profissionais que exerçam atividade em hospitais e clínicas médicas durante o período da pandemia.

“Essa é uma forma de dizer muito obrigado e de incentivarmos esses pais e mães de família, que estão salvando vidas, deixando momentaneamente suas famílias pelo cuidado ao próximo, e muitos até sendo contaminados”, afirmou Fábio Henrique. A gratificação de insalubridade é um benefício que já consta para os profissionais da Saúde, porque estão em constante contato com agentes químicos e biológicos, e tem em geral um percentual de 20% de gratificação.

O deputado Fábio Henrique argumentou que os profissionais da Saúde estão extremamente expostos ao coronavírus. “Apesar das recomendações de isolamento social, assistimos ao aumento exponencial dos casos de contaminação. É necessário um verdadeiro exército de trabalhadores para atender a esta demanda que tende a crescer ainda mais, pois as projeções são assustadoras. Ocorre que o exercício de trabalho nas condições impostas pelo novo Coronavírus está muito além das condições de insalubridade que já conhecemos”, detalhou o pedetista.

Por Henrique Matos