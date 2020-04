DEPUTADOS ESTADUAIS PEDEM O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO

15/04/20 - 13:47:15

Durante a segunda sessão remota (virtual), realizada nesta quarta-feira (15), por deputados estaduais, parlamentares destacaram requerimentos de obrigatoriedade ao uso de máscaras pelos sergipanos. E, também que sejam compradas de artesãos locais, principalmente dos municípios de Itabaianinha, Umbaúba e Tobias Barreto, tradicionais na fabricação de artigos têxteis.

A deputada Goretti Reis (PSD), informou que já protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe, um requerimento visando a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos sergipanos, tanto na capital, como no interior do estado.

“Isso independente dos locais que precisem ir, a exemplo de padarias, mercearias, feiras e supermercados para que, quem estiver contaminado não venha a contaminar outras pessoas. Essa obrigatoriedade vai ajudar muito. A Bahia aprovou ontem e eu espero contar com o apoio dos colegas para que possamos evitar a necessidade da utilização de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs)”, enfatiza.

Goretti Reis lamentou que muitas pessoas não estão tendo os devidos cuidados. “O vírus está circulando e todos devem estar de máscaras e protegidos, com o máximo de cuidado quanto à contaminação. Podem ser máscaras de tecido, contanto que sejam revestidas e com isso podemos deixar as máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde. Vamos nos cuidar e evitar o crescimento do número de mortes em Sergipe”, reitera.

O deputado Gilmar Carvalho também apresentou requerimento para que haja a obrigatoriedade do uso de máscaras. “O meu requerimento também solicita a obrigatoriedade do uso de álcool em gel nas empresas pois, o que está acontecendo em Sergipe é muito grave, com as pessoas resistindo em fazer o isolamento social”, acrescenta.

Fabricação

Zezinho sugere que estado compre a produção local/Foto: Redes sociais do parlamentar

Os deputados Zezinho Guimarães (MDB) e Janier Mota (PR), sugeriram que a Secretaria de Estado da Saúde priorizem a compra de máscaras em Sergipe com a finalidade de ajudar os empresários locais.

“Eu sugiro que empresas localizadas em Itabaianinha e em Umbaúba, possam confeccionar máscaras para que sejam adquiridas aqui no estado e os impulsos fiquem em Sergipe. Hoje mesmo recebi a informação de que muitas pequenas empresas estão demitindo em massa. Precisamos ter a responsabilidade para que após essa pandemia do coronavírus, não tenhamos outros problemas mais sérios na economia”, ressalta.

A deputada Janier Mota informou ter entrado em contato com a Secretaria de Estado da Saúde solicitando que a compra de seja feita no estado e já recebeu a resposta que os pequenos artesãos serão priorizados.

“Algumas fabriquetas já estão fornecendo para a Bahia e temos grandes profissionais na área têxtil em Itabaianinha, Umbaúba e Tobias Barreto. Acabei de receber a informação da Secretaria de Saúde, que vai dar prioridade à produção de máscaras, luvas e aventais”, comemora Janier.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese