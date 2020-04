Duda, eleita a melhor jogadora de vôlei de praia, revela que descanso é o treino para o atleta

15/04/20 - 09:14:28

Uma roda de conversa nos moldes do isolamento social movimentou o dia de alunos e professores do curso de Educação Física da Unit. Do outro lado da tela, Duda Lisboa, eleita a melhor atleta de vôlei praia do mundo na atualidade.

“Muito positivo o convite feito a atleta para um bate-papo com nossos alunos, especialmente os da disciplina de Vôlei para que ela pudesse falar um pouco sobre sua experiência no esporte. É importante mostrar aos alunos como o professor de educação física pode trabalhar com voleibol visualizando essas conquistas, a partir do olhar de uma atleta sergipana que detém o título de melhor jogadora de vôlei praia do mundo”, disse o professor Ayrton Moraes Ramos, responsável pela mediação da roda de conversa.

Nascida na cidade histórica de São Cristóvão, Duda Lisboa, hoje com 21 anos, joga em dupla com a paranaense Ágatha Bednarczuk Rippel desde 2017, ano em que juntas conquistaram o título do Circuito Banco do Brasil Open, da etapa de João Pessoa. Para os acadêmicos, Duda falou sobre sua trajetória no esporte iniciada aos nove anos, graças ao estímulo da sua mãe, Cida Lisboa, ex-atleta de vôlei e atualmente sua treinadora.

A atleta sergipana classificada para as Olimpíadas de Tóquio, revelou que a prorrogação da data para a realização dos jogos olímpicos para julho de 2021 não alterou sua rotina de treinos. “Tenho o privilégio de ter uma mãe que é técnica e de possuir uma quadra em casa que me oferece todas as chances de manter o condicionamento físico durante essa fase de incertezas causada pela pandemia”, disse.

Duda considera que se os jogos olímpicos cumprissem o calendário anteriormente estabelecido, muitos atletas não teriam tempo hábil para classificação e apoia a decisão do Comitê Olímpico Internacional. Apesar do calendário, ela cumpre uma rotina com foco no seu principal objetivo, a conquista da medalha de ouro.

“Seja em quadra ou na academia, treino diariamente como se fosse participar da olimpíada”, disse Duda que revelou ainda que o seu desejo e foco em ser campeã olímpica pode servir de exemplo para aqueles que, independentemente do sonho traçado, deve persegui-lo até sua conquista.

“Duda Lisboa se mostra bastante focada e passou para os estudantes que o importante na vida é como você conduz seus projetos com foco, dedicação, determinação e superando todas as barreiras e dificuldades que apareçam já que estas servem como amadurecimento”, avaliou a coordenadora do curso de Educação Física, professora Lizane Teixeira.

Assessoria de Imprensa / Unit