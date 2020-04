EMSURB DIVULGA QUAIS FEIRAS LIVRES IRÃO FUNCIONAR EM ARACAJU; VEJA ONDE

15/04/20 - 07:54:55

A administradas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informou nesta terça-feira (14) que 16 das 32 feiras livres de Aracaju, retornarão no sábado (18), com novas medidas para contenção do novo coronavírus.

Foram mantidas as feiras do Batistão (terça-feira); dos conjuntos Dom Pedro e Orlando Dantas (quarta-feira); dos bairros Santos Dumont e Jabotiana (quinta-feira); do Castelo Branco, Suíssa, Agamenon e Aruana (sexta-feira); do Grageru, Santo Antônio e 18 do Forte (sábado); e dos bairros América, Bugio, Coqueiral e Santa Maria (domingo).

Veja as medidas adotadas:

Cada feirante terá direito a apenas uma banca ou balcão frigorífico;

Maior espaçamento entre as bancas;

Não serão permitidos feirantes do grupo de risco, a exemplo daqueles acima dos 60 anos;

Os feirantes devem permanecer atrás das bancas e utilizar máscaras e luvas;

Só poderão ser comercializados gêneros alimentícios e produtos agrícolas;

Os produtos devem ser comercializados inteiros (sem cortes ou divididos em pedaços);

Distribuição de álcool em gel e lavatórios para limpeza das mãos;

Controle do fluxo de entrada.

Foto: Felipe Goettenauer