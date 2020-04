EX-DEPUTADO ANDRÉ MOURA DIZ QUE “ESTOU BEM, SEM SENTIR ABSOLUTAMENTE NADA”

15/04/20 - 05:51:03

O ex-deputado federal André Moura (atualmente exercendo o cargo de Secretário da Casa Civil no estado do Rio de Janeiro) conversou nesta quarta-feira, 15, com a reportagem do programa Inove Notícias com apresentação do radialista Kleber Alves, na rádio Cultura 670 AM.

Na ocasião, André [que preside o diretório estadual do PSC] falou do anúncio do governador e correligionário Wilson Witzel que anunciou em um vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira, 14 que está com o novo coronavírus.

“Como despachei com ele nos últimos dias, logo após a notícia de que ele tinha testado positivo fiz o teste rápido que colhe a amostra do sangue na ponto do dedo”, explicou.

Na oportunidade, André frisou que o resultado não é tão preciso e tão seguro como o teste que fará logo mais. “Farei a coleta da amostra, neste teste mais seguro e que proporcionará a garantia de que irei testar negativo”, revelou. Logo em seguida, o secretário aproveitou para destacar que está sentindo-se bem, sem sentir sintomas.

“Não estou sentindo nem febre, nem dor de cabeça, absolutamente nada. Nenhuma dor no corpo”, salientou.

A entrevista foi concluída com André lembrando que trabalhou normalmente nesta terça-feira, tomando as mesmas precauções, utilizando máscaras e gel.

“Continuo ajudando o governo fluminense”, encerrou.

Por: Elder Santos