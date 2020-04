Jovem de 25 anos é executado com um tiro de escopeta na cabeça em Simão Dias

15/04/20 - 06:48:21

Um crime bárbaro chocou os moradores do município de Simão Dias, ocorrido por conta de uma discussão banal

As primeiras informações são de que o jovem dançarino identificado como Dhonis de Souza, 25 anos, estava na residência da avó, localizada na rua Ernani Rocha, na noite desta terça-feira (14) quando um homem teria passados algumas vezes em uma motocicleta sem “miolo” no escapamento.

Devido ao barulho estar incomodando a avó da vitima, o dançarino abordou o motoqueiro para reclamar, quando teria ocorrido um pequeno desentendimento.

O acusado deixou o local e foi até a sua residência onde teria se armado com uma escopeta e sem seguida retornou e desferiu um tiro na cabeça de Tony, que morreu no local.

Em seguida o elemento fugiu tomando rumo ignorado.

Com informações do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate