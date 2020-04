OPERAÇÃO POLICIAL PRENDE TRÊS PESSOAS EM ARACAJU E NA BARRA DOS COQUEIROS

15/04/20 - 16:10:59

A ação contou com o apoio da Copci e da Guarda Municipal de Pirambu

equipe de policiais civis da Delegacia de Pirambu, com o apoio das equipes de policiais da Coordenadoria da Polícia Civil do Interior (Copci) e da Guarda Municipal de Pirambu, prenderam na manhã desta quarta-feira (15) três pessoas em Aracaju e na Barra dos Coqueiros.

Uma operação foi realizada com o objetivo do cumprimento de mandados de prisão dos envolvidos no homicídio ocorrido em 06 de dezembro de 2019, no pátio de eventos, situado na cidade de Pirambu, que vitimou José Robson Silva Santos, 37 anos.

A operação ocorreu de forma coordenada e simultânea no Mercado Municipal de Aracaju e no povoado Canal, localizado na Barra dos Coqueiros, tendo sido cumprido com êxito os mandados de prisão de todos os envolvidos no crime investigado pela Delegacia de Pirambu.

Foram efetuadas as prisões de Alexandre Rodrigues, Jalisson Rodrigues e Danilo dos Santos, que foram encaminhados à 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM), onde ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da SSP