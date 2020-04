PM PRENDE SUSPEITOS E LOCALIZA DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS EM ESTÂNCIA

15/04/20 - 10:41:19

A ação aconteceu nas proximidades do conjunto Albano Franco, na Linha Verde

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam três suspeitos por roubo a veículo no município de Estância. A ação ocorreu na noite dessa segunda-feira, 13, nas proximidades do conjunto Albano Franco, na Linha Verde.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram informados através do Ciosp sobre um roubo de uma motocicleta. Após buscas na região, os policiais visualizaram os suspeitos em um veículo, que ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir, porém foram alcançados logo em seguida.

Após confessar o envolvimento no roubo aos policiais, o trio informou que a motocicleta teria sido levada para uma residência que servia como desmanche clandestino de veículos. Diante da informação, os militares foram até o local e visualizaram dentro do imóvel abandoando a motocicleta roubada e diversas peças de desmontadas de outros veículos.

Ainda durante as buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo garruncha com uma munição escondida no telhado.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Estância.

Fonte: PM/SE