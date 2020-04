PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM SUSPEITA DE COVID-19 FICARÃO EM HOTEL ALUGADO

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma nota para explicar sobre o contrato de um hotel para abrigar profissionais lotados na pasta durante o combate ao novo coronavírus.

Profissionais de saúde do Governo de Sergipe contaminados pela Covid-19, ou que estejam com suspeita e precisando aguardar a confirmação, ficarão em um hotel alugado localizado na avenida Tancredo Neves em frente ao Hospital de Urgências de Sergipe.

O valor do aluguel mensal é de R$ 160 mil, incluindo toda a infraestrutura de 65 apartamentos, recepção, segurança, manutenção, logística, tarifas, despesas com taxas e impostos, podendo ser usado por um período superior a seis meses, a depender da necessidade.

O governo do estado, através da Superintendência de Comunicação, emitiu a nota:

A contratação de um hotel para abrigar profissionais de saúde que venham ficar contaminados pelo Covid-19, ou que estejam com suspeitas precisando aguardar a confirmação, deu-se dentro de todas as regras da contratação pública emergencial, levando em conta os critérios técnicos necessários para o bom atendimento dessas pessoas que venham a ficar doentes no nobre exercício do trabalho de salvar vidas.

Vale lembrar que essa é uma prática que está sendo implementada em todo o país e visa resguardar os profissionais de saúde contaminados com o coronavírus, bem como, seus familiares, pois esse profissionais poderão passar suas quarentenas em local apropriado e seguro.

Quando for usar o hotel serão R$ 160.000 mês dividido por 65 quartos, temos aí R$ 2.461,54 reais / mês por cada quarto.

Dividido por 30 dias do mês temos R$ 82,05 reais a diária.