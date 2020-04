Terceira via se fortalece e pode surpreender no município de Porto da Folha

15/04/20 - 05:28:41

É comum que quando há uma polarização política em determinado município, um novo agrupamento surja e surpreenda, aproveitando o espaço deixado pela disputa entre aqueles que estão e os que querem voltar ao poder. Em Porto da Folha, essa pode ser uma realidade breve.

Lá, a 2ª via, que não cresceu e nem se qualificou para a disputa municipal, perdeu força e fragilizou-se. Daria de bandeja a reeleição ao prefeito Miguel de Dr. Marcos (PSD) se não fosse pelo surgimento da 3ª via.

Liderado pelo sindicalista aposentado Manoel Lima (PTB), o agrupamento traz qualificação para a disputa. De uma família renomada e experiente, Manoel lançou-se pré-candidato a prefeito, e terá como pré-candidato a vice, o odontólogo Dr Juarez, um nome também bastante conhecido na cidade e com serviços prestados à população.

A formação dessa nova via com a liderança de Manoel e Dr Juarez deve causar um novo impacto em Porto da Folha, deixando o pleito mais disputado e dificultando a reeleição do prefeito Miguel.

Munir Darrage