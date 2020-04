Um trabalho consciente

15/04/20 - 00:16:34

Setores da oposição não dizem e até mesmo o pessoal da situação silencia, mas não dá para desconhecer que o trabalho realizado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), em ralação ao Estado, e o do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) merece reconhecimento da sociedade, em se tratando de prevenção à expansão do coronavírus. Com 46 casos confirmados em Sergipe, dos quais 37 em Aracaju e quatro mortes, não é assustador e sequer tem o tom de pandemia.

Claro que os números reduzidos não sugerem qualquer tipo de relaxamento, mas podem levar a um alívio das tensões que provocaram o confinamento social e o fechamento de setores importantes para a economia do Estado. Está claro que não se pode “bolsonarizar” resultados que transmitem tranquilidade, pelo contrario: deve-se redobrar cuidados para que esses números não provoquem surpresas e dêem sensação de arrependimento mais à frente.

Amanhã, depois de uma demorada e bem discutida reunião com técnicos da Saúde, o governador Belivaldo Chagas vai adotar posições em relação a uma provável flexibilização do projeto que determina o fechamento do comércio, avaliando números e analisando as possibilidades de aumentar ou reduzir a decisão inicial. Caso a abertura mantenha o mesmo perfil, pode acontecer uma nova ampliação das medidas adotadas. Se acontecer ocorrer o contrário, não há como deixar de retroagir para endurecer o decreto.

O governador Belivaldo Chagas mostra que está com a cabeça voltada para segurar a pandemia em níveis suportáveis, como os que estão. Não vai escancarar e deixar vazar até que haja um aumento incontrolável de afetados pelo virus. Estará vigilante sobre essa dosagem para mais ou para menos. E é para manter o controle de qualquer variante, a partir de sexta-feira será assinado um decreto toda semana para ampliar a abertura ou apertar o fechamento. Tudo vai depender da evolução ou involução dos casos em Sergipe.

Belivaldo Chagas tem consciência dos danos à economia que causam comércio, indústria e serviços fechados. Não está alheio às consequências e dá sinais de que vai apertar o cinto para ter condições de manter o Estado em funcionamento pleno, apesar das dificuldades com quedas previsíveis da arrecadação total, sem poder deixar de cumprir seus compromissos financeiros, principalmente em relação à folha do servidor, que já deve se iniciar dentro de mais 15 dias.

Todo esse cuidado e dedicação absoluta para evitar um desastre, servem para revelar toda a responsabilidade de Belivaldo Chagas [lógico, com a participação de uma equipe da área de saúde responsável e competente] merece o reconhecimento da população, principalmente da imensa maioria que está bem de saúde, por toda dedicação voltada a preservar vidas, mesmo sabendo do risco de um colapso na economia, o que passou a não levantar importância maior.

O prefeito Edvaldo Nogueira também merece todo o reconhecimento pelo trabalho que realiza em Aracaju, para preservar sua gente e orientar em relação ao coronavírus. Edvaldo tem até um detalhe a mais: ele participa [ainda não oficialmente] de uma disputa eleitoral e o silêncio dos pré-candidatos de oposição, sem encontrar brechas para desqualificar o seu trabalho, é uma fotografia nítida que ele segue o melhor caminho e faz exatamente o que todos gostariam de fazer. O silêncio dos adversários é o melhor reconhecimento de que Edvaldo está fazendo certo.

Para concluir, apenas um detalhe: Sergipe ainda não chegou à curva descendente do virus e muita coisa pode acontecer. Assim, todo cuidado é pouco…

O vírus e Witzel

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PCS), publicou ontem um vídeo em suas redes socais, na qual informa que ter feito teste que deu positivo para o novo coronavirus.

*** Como secretário de Governo, o ex-deputado André Moura (PSC) convive com Witzel e anda próximo a ele, mas não há informação de ter sido afetado.

André negativo

O secretário de Governo do Rio de Janeiro, André Moura, anunciou depois que fez exames sobre infecção por coronavirus e deu negativo em um teste rápido.

*** André fará um outro exame sobre o coronavirus para ter maior segurança.

Despacho na segunda-feira

Através de telefone, o secretário André Moura disse que despachou com o governador Wilson Witzel na segunda-feira, no Palácio das Laranjeiras.

*** Hoje André vai fazer exame de DNA – pelo nariz – que é mais preciso do que o que fora submetido ontem.

Sobre reunião amanhã

O governador Belivaldo Chagas (PSD) fará reunião ampla, amanhã, com técnicos da área da Saúde, para avaliação da situação do coronavirus e possibilidade de flexibilização do decreto que fecha comércio e outros segmentos.

*** Na sexta-feira o Governo pode publicar um novo decreto sobre a decisão da reunião e, a partir daí, todas as sextas-feiras novo decreto será editado, para avaliação e decisão de flexibilizar ou endurecer ainda mais.

*** Dependendo do comportamento do coronavirus em Sergipe, o decreto semanal pode ceder para abertura ou para fechar ainda mais.

O que pode abrir

Segundo um técnico da Saúde do Governo, a reunião que acontece quinta-feira pode reabrir os hotéis, desde que eles mantenham fechados os restaurantes e áreas de lazer, como sauna e piscina.

*** Segundo o técnico, os hóspedes devem tomar café da manhã, almoçar e jantar nos apartamentos, o que praticamente caracteriza um isolamento social.

Outros segmentos

Também pode ser analisada a abertura das lojas de autopeças, oficinas, concessionárias de veículos e outras lojas que não provoquem aglomerações.

*** Há possibilidade da abertura para a construção civil, mas isso será bem avaliado na reunião de amanhã. “A tendência é pela flexibilização”, disse o técnico.

Continuarão fechados

Uma coisa parece definida: os shoppings e galerias continuarão fechados, assim como os bares e restaurantes, porque não há como evitar aglomerações nesses locais.

*** As escolas públicas e privadas, assim como as universidades também não vão funcionar.

Samuel e o virus

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) deixa passar a impressão de que é favorável à flexibilização sobre a pandemia.

*** Disse ontem que dos 25 mil casos de coronavírus no Brasil, 14 mil já estão curados, o que soma 55% dos casos.

*** Desses, 9.500 estão em processo de cura em hospitais ou isolamento caseiro e uma soma de 1.500 mortes.

Danielle aparece

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania) põe a cabeça de fora com avisos: “Atenção! O governo do estado decretou calamidade pública”.

*** E explica: “assim poderá receber recursos do Governo Federal. Por exemplo: Essa medida é correta? Sim. Neste momento é”!

*** E politiza: “Mas há um ponto importante, o decreto libera contratações públicas sem licitação. Vamos fiscalizar o uso dos recursos e vamos cobrar transparência total”!

Só nos bastidores

Um pré-candidato a prefeito de cidade do interior disse que se conversa sobre política apenas nos bastidores: “ninguém quer fazer reunião ou coisa parecida, até para não dar mau exemplo”, Disse.

*** O que se conversa mais nos bastidores é que as eleições devem ocorrer no final de novembro e o segundo turno em dezembro.

*** E completou: “é a tese mais forte em Brasília”.

Retira direitos

Rogério Carvalho (PT) diz que ficou triste em saber que no meio de uma pandemia, quando o Congresso deve debater a proteção justamente dos mais vulneráveis, a Câmara aprova a MP 905 do Governo que retira direitos dos trabalhadores.

*** – Não é essa a resposta que a sociedade espera do parlamento neste momento!

Um bom bate papo

Subtenente Edgard – Quero ver isolamento que funcione, em uma casa de dois cômodos e 12 pessoas morando juntas. Isolar-se numa mansão é fácil.

De José Simão – Nunca imaginaria que agora em 2020 eu estaria desinfetando um pacote de doritos!

Suspende repasse – Donald Trump acusa OMS de “encobrir” avanço do coronavírus e suspende repasses à organização.

Clóvis Silveira – Vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor. E as poucas coisas que tem valor, poucos sabem valorizar!

Manda às favas – Bolsonaro está em campanha e testa sua popularidade. Mandou às favas o coronavírus e joga para a plateia mesmo que mate parte dela.

Viver ou morrer – É muito difícil para um médico ter que escolher quem vai morrer ou viver e isso está acontecendo com o colapso no sistema de saúde.

Assunto comum – Coronavírus continua sendo o assunto em todo País e, naturalmente, em Sergipe. A população obedece à quarentena, mas há muita desobediência.

Abertura gradual – Empresários sugerem ao governador e prefeito de Aracaju abertura gradual do comércio e dão sugestões para funcionamento com segurança.

Muito difícil – Muito complicado tratar de uma pandemia que, se não matar de fome, mata por asfixia. A situação é difícil.