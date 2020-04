BORRACHEIRO PODE TER SIDO ASSASSINADO A TIROS POR ENGANO EM SOCORRO

16/04/20 - 07:16:02

Um homem foi assassinado a tiros no final da tarde desta quarta-feira (15) em frente à borracharia onde trabalhava no conjunto Piabeta, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que a vitima identificada como Adelvan da Silva Lima, 32 anos, pode ter sido morto por engano, porém isso não foi confirmado e o caso será investigado pela polícia civil.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho