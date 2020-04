Cartilha orienta empreendedores a organizar fluxo de caixa

16/04/20 - 15:32:21

Material está disponível para download gratuito no site do Sebrae

Em momentos de incerteza econômica, é essencial que o empreendedor “arrume a casa” e organize todos os seus processos gerenciais. Um dos principais deles é a gestão financeira. Isso porque um bom controle sobre as finanças permite ao empresário conhecer a realidade atual da sua atividade, monitorar as obrigações já existentes e tomar as decisões mais adequadas para garantir a sustentabilidade do negócio.

Foi pensando em auxiliar os empreendedores sergipanos que Sebrae criou uma cartilha com orientações simples e didáticas sobre como organizar o seu fluxo de caixa. Essa ferramenta de gestão reúne informações sobre as entradas e saídas de recursos, permitindo analisar se os valores que estão sendo recebidos cobrem os gastos para manter a empresa em funcionamento.

O material está disponível gratuitamente no site www.sebraesergipe.com.br, na abra ‘Download de Arquivos. O documento traz orientações sobre as cinco etapas necessárias para a organização do fluxo de caixa: o saldo inicial ( quanto dinheiro há na empresa e nas contas bancárias), entradas de caixa (dinheiro a ser recebido nos próximos meses, cheques pré-datados, duplicatas a receber, valores obtidos por meio de vendas com cartões de crédito e outros recebíveis), contas a pagar (pagamentos a fornecedores, pró-labore, salários, encargos), saldo operacional ( receitas menos despesas ) e saldo final de caixa (soma do saldo inicial com o saldo operacional).

” De posse dessas informações o empresário pode saber quanto dinheiro terá no curto, médio ou longo prazo, como alocar de maneira eficiente os recursos e fazer os ajustes necessários. Em outras palavras, vai verificar se o negócio está se sustentando, sobrevivendo ou evoluindo, ou seja, se está ganhando ou perdendo dinheiro”, explica a gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae, Marianita Mendonça.

A cartilha é a primeiro de uma série de cinco materiais que o Sebrae vai lançar nos próximos dias com orientações para os empreendedores enfrentarem a crise. Entre os temas que serão abordados estão a definição de estratégias e ações, negociações e prazos, definição de prioridades e levantamento de despesas.

Por Wellington Amarante