CPTran entrega arrecadação de mantimentos através da campanha “Blitz da Solidariedade”

16/04/20 - 12:52:14

Já foram arrecadados 302 quilos de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para doações

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) está realizando a campanha “Blitz da Solidariedade”, que já arrecadou mais de 300 quilos de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal doados por militares e pela população sergipana.

No primeiro lote, foram distribuídos 34 pacotes de leite, 12 latas de leite e 100 quilos de mantimentos. E, em 15 dias de campanha, já foram arrecadados 302 quilos de alimentos. A maioria dos produtos arrecadados foi destinada ao Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (Same), e 30 quilos doados para pessoas que solicitaram os mantimentos aos policiais.

A campanha continua arrecando as doações. Os alimentos poderão ser entregues na sede da CPTran, localizada no Detran, na avenida Tancredo Neves, ou através do número (79) 98816-6172. É necessário apenas passar o endereço e um transporte será disponibilizado para recolher a doação.