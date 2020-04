DAKOTA CALÇADOS DEMITE 254 EMPREGADOS NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

16/04/20 - 05:00:54

A Dakota Calçados paralisou suas atividades e demitiu 254 empregados na fábrica instalada em Simão Dias, sob a alegação de que a situação da empresa ficou insustentável devido ao surto de coronavírus. O prefeito Marival Santana (PSC) está confiante que a indústria recontrate os trabalhadores logo que acabar a pandemia. “Quem me garantiu isso foi a gerente da unidade, Ilvete Dapper”, diz o gestor.

A gerente também disse ao prefeito que em seus 42 anos de atuação a Dakota Calçados sempre manteve a tradição de não recontratar ex-funcionários. Ela afirmou, porém, “que neste caso, quando a pandemia do Covid-19 passar, a fábrica de Simão Dias se compromete a recontratar todo o pessoal demitido em nosso município”, frisa Marival. As demissões dos 254 funcionários ocorreram no período de 20 de março a 7 de abril passado. A expectativa deles é receber o seguro desemprego pelos próximos cinco meses. Quem não foi desligado da fábrica está em férias coletivas.

Ampliada em 2007

A unidade da Dakota Calçados de Simão Dias teve suas instalações ampliadas em 2007, na gestão do saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT), um simão-diense. Graças ao investimento, foram gerados cerca de 500 novos empregos para jovens da região, permitindo a produção de cerca de 10 mil pares de sapatos diariamente. Na época, o governo de Sergipe investiu R$ 400 mil na implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), a abertura de dois poços artesianos e a construção de uma bateria de sanitários.

Por Destaquenotícias (Foto/Itabaiana como eu vejo)