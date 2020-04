Dois homens morrem e um policial é baleado durante operação policial em Itabaiana

16/04/20 - 06:42:21

Uma operação policial denominada “corja” desencadeada pela polícia civil desde as primeiras horas desta quinta-feira (16) no município de Itabaiana, visa combater a criminalidade e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. A operação visa desarticular um grupo criminoso envolvido com homicídios e latrocínios na cidade de Itabaiana.

Sob o comando do delegado Tarcísio Tenório, cerca de 40 policiais iniciaram a operação e durante os cumprimentos de mandados, um policial acabou sendo baleado e dois homens entraram em confronto, foram atingidos e morreram.

O policial foi socorrido e levado para o hospital da cidade, com um ferimento no ombro e as informações são de que não corre risco de morte.

Várias armas de fogo foram apreendidas.

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM