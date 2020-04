Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora recebe novos instrumentos

16/04/20 - 15:19:12

Quando estava no Congresso Nacional, Eduardo Amorim (PSDB) destinou recursos para diversas filarmônicas de Sergipe. Entre as contempladas está a secular Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora, de Campo do Brito, que acaba de receber novos instrumentos musicais adquiridos por meio de uma emenda no valor de R$ 100 mil.

“Mais um compromisso firmado e cumprido. Já havíamos destinado outras emendas para a Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora, mas infelizmente não foram liberadas. Tentamos novamente em 2018, com a indicação de uma nova emenda e, desta vez, conseguimos”, ressalta Eduardo.

Para o prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza (PP), os novos instrumentos musicais irão enriquecer ainda mais o plantel da Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora. “Que é um patrimônio e a entidade cultural mais antiga da nossa cidade. E que desempenha um papel social e educativo muito importante. Agradeço ao ex-senador Eduardo Amorim por viabilizar os recursos para aquisição destes instrumentos. Em breve a filarmônica fará uma belíssima apresentação com os músicos utilizando os novos instrumentos”, salienta.

