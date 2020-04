Flexibilizar com responsabilidade

16/04/20 - 00:01:16

Diógenes Brayner – [email protected]

Hoje terá reunião sobre a situação do coronavirus em Sergipe. Percebe-se que os números não assustam e nem alteram como se previa. Credita-se isso às medidas que o Estado adotou em tempo recorde, para evitar uma contaminação veloz, como ocorreu em outros Estados e países de parte do mundo. Não se trata de decisão fácil, em relação a um relaxamento gradual do decreto que fecha pontos estratégicos de aglomerações, porque algumas experiências semelhantes adotadas não deram certo e prejudicaram a sociedade.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não faz “ouvido de mercador” sobre toda a complexidade de um problema que abala o mundo e tem deixado um rastro triste de mortes, colapso econômico e asfixia da área de saúde pelo excesso de vítimas. Uma das medidas adotadas e que revelaram êxito foi o isolamento social. Mas, ao tempo que evita a expansão do vírus, aprofunda uma crise econômica mundial que não será de fácil recuperação.

Sergipe não está ausente desse nervosismo e dúvida sobre o confinamento social e a liberação para convivências. Principalmente em relação ao comércio, que sofre todas as consequências com a suspensão das vendas e a ausência de dinheiro para cumprir suas obrigações, inclusive com funcionários. Empresários se mobilizam para que haja uma abertura que melhore o sufoco. O governador Belivaldo Chagas e equipe vão analisar a tudo com excesso de cuidado e já deve ter uma decisão do que pode flexibilizar, sem por em risco a sociedade vulnerável à proliferação.

É correta a decisão de Belivaldo Chagas sobre a edição semanal de decreto sobre medidas, para o controle do coronavirus, diante da possibilidade de uma folga no arrocho. Haverá uma avaliação diária do que acontecerá no decorrer de sete dias. Dependendo do comportamento da doença, podem-se ampliar medidas favoráveis ao retorno do convívio social ou um recuo para ampliar a quarentena. O que parece certo é que shoppings, restaurantes, bares, programações festivas e outras atividades que promovem aglomerações continuem impedidas.

A expectativa é que sejam liberadas gradativamente, de acordo com o encolhimento ou expansão da epidemia.

Reunião decide hoje

O governador Belivaldo Chagas (PSD) terá mesmo reunião hoje com técnicos da Saúde e o assunto principal será uma análise sobre a flexibilização do decreto que determina o fechamento do comércio.

*** Belivaldo também conversou com entidades empresariais da área de comércio e só adotará alguma medida para abertura diante de todas as análises técnicas.

*** Ainda hoje à tarde, Belivaldo Chagas dará entrevista à imprensa para anunciar medidas e a edição de um novo decreto, que terá validade por uma semana.

Sem aglomerações

Segundo informação de membro do chamado “Comitê da Crise”, a tendência é flexibilizar empresas da área comercial, cujo movimento não provoque aglomeração.

*** Uma coisa já está definida: os shoppings e galerias não reabrirão. Também ficarão fechados os restaurantes e bares.

Risco de avanço

Governador Belivaldo Chagas não vai permitir que se ponha em risco de contaminação a população, porque tem conhecimento de que ainda pode ocorrer avanço do vírus.

*** Segundo um dos seus auxiliares, ele tem consciência da crise econômica que também pode se alastrar, “mas prefere cuidar das pessoas e depôs buscar meios para recuperar prejuízos”.

Loja assaltada

Alguns empresários denunciam que bandidos estão assaltando lojas no centro da cidade e provocando maior prejuízo. Aconteceu ontem à noite.

*** Mesmo com o comércio fechado, os marginais tentam levar mercadorias e buscam algum dinheiro nos cofres, mesmo sem venda.

Abertura controlada

Alguns lojistas defendem a abertura dos shoppings, em horário reduzido, com todo cuidado com a higienização e uso de máscaras, obedecendo regras de relacionamento.

*** Um deles sugere que a praça de alimentação funcione com 50% dos serviços, num rodízio diário dos pequenos restaurantes.

*** – Aglomeração não é fácil controlar, como acontece nas agências bancárias, mas dá para administrar com vigilância.

Situação de gastos

Os lojistas dos shoppings não estão pagando alugueis por este período de portas fechadas, mas não deixam de arcar com o pagamento do condomínio.

*** Apesar de um desconto concedido pela direção dos shoppings, a taxa de condomínio custa R$ 80,00 por metro quadrado. As menores lojas pagam até R$ 10 mil, além da energia elétrica do prédio.

*** – Sem faturamento é um grande prejuízo…

Isolamento e emprego

Pré-candidato a vereador pelo SD, William Fonseca, admite que o isolamento social é necessário para evitar colapso do sistema de saúde e o aumento da mortalidade. “Porém, manter emprego e garantir a renda deve ser foco”.

*** Ele acredita que, com base em evidências, “possamos criar caminhos seguros para a retomada das atividades”.

*** E conclui: “Com gestão e coragem, criar programas de apoio aos mais necessitados e pequenos empresários”.

PEC de Guerra

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) criticou a aprovação, pelo Senado, do chamado “orçamento de guerra”.

*** Trata-se de uma alteração “desnecessária na Constituição Federal e que favorece os grandes bancos. Não é PEC do orçamento, é PEC dos bancos e dos investidores”, disse.

Evita a política

Algumas lideranças do interior – também da Capital – ligam para Belivaldo Chagas e secretários para falar sobre a formação de chapas para Câmaras de Vereadores.

*** O assunto não se estende, porque neste momento a decisão é tratar da questão mais emergente, que é a pandemia do coronavírus.

Formação de bloco

Apesar da atenção voltada para o coronavirus e com o isolamento social, as conversas políticas não param. Os contatos são frequentes, por telefone e pessoalmente, para a formação de alianças.

*** No início desta semana, membros do DEM e o presidente do Democracia Cristã, Airton Costa, estiveram com o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Valadares Filho.

*** Em pauta a possibilidade da formação de um bloco em que apoiariam Valadares, por considerá-lo mais competitivo.

Teria gostado

Um aliado ao ex-deputado Valadares Filho (PSB) disse que ele mantém a pré-candidatura e teria gostado da conversa que manteve sobre a formação de aliança.

*** Em tempo: o pré-candidato a prefeito pelo DC, delegado Paulo Sérgio, tinha conhecimento da conversa.

Papo com Márcio

Quem atua usando o telefone é o pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo, que bateu um bom papo de 40 minutos também com o pré-candidato do PSB, Valadares Filho, para formação de aliança.

*** Só que entre Macedo e Valadares há um conflito: os dois não abrem mão de ser candidatos a prefeito de Aracaju. Nenhum deles aceita a vice…

*** Márcio Macedo tem plena convicção que Lula virá várias vezes a Aracaju e será ele que vai levá-lo à Prefeitura.

Emília e a reeleição

Circula a informação de que a vereadora Emília Correa (Patriotas) terá dificuldade para reeleger-se em seu partido, mesmo com o percentual de votos que pode ter.

*** Emília teve excelente votação para deputada federal, mas a disputa para a Câmara Municipal é diferente.

*** A vereadora pode chegar a oito mil votos, mas os demais pré-candidatos não ajudariam a reelegê-la.

Um bom bate papo

Ricardo Marques – Pelo Brasil começam a aparecer denúncias de superfaturamento na construção de “hospitais de campanha”. Fique em casa se puder, mas fique de olho.

Nelson disputa – O ex-deputado estadual Nelson Araújo será candidato a vereador de Aracaju. Está filiado ao partido Democracia Cristã.

Assusta o mundo – O coronavirus assusta o mundo: Japão pode ter 400 mil mortes se não houver isolamento social, prevê Governo.

Silvio contesta – Silvio Santos (PT) contesta: “Se confundiu é o caralho. Babacas! (sic). E publica notícia do UOL: “Juiz se confundiu: Marisa Letícia tinha R$ 26 mil, e não R$ 256 milhões”.

Clóvis Silveira – O discurso dos derrotados é aquele que tenta justificar todos os erros cometidos encontrando o erro dos outros!

Paula Marisa – “Se a União não pode interferir na quarentena feita por estados e municípios, por que ela tem que pagar a conta”?

Cascas de banana – A deputados, o ministro Mandetta disse que não pretende “deixar cascas de banana” para o seu sucessor.

Pede perdão – Rogério Carvalho acha emocionante: “Um espanhol que está em quarentena abre a gaiola, pede perdão para os pássaros e os deixa voar”!

Tem autonomia – Segundo o site Poder, o Supremo decide que Estados e municípios têm autonomia para impor isolamento.