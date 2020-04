GASOLINA É VENDIDA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL NO INTERIOR DO ESTADO POR R$ 3,85

16/04/20 - 14:23:13

Durante fiscalização de postos de combustível, Capitão Samuel localiza gasolina no valor de R$ 3,85

O deputado estadual Capitão Samuel segue trabalhando mesmo em tempos de pandemia por conta do COVID-19. Na manhã desta quinta-feira (16), o parlamentar visitou alguns postos de gasolina para fazer um comparativo entre os valores praticados nas diversas localidades do estado.

O menor valor encontrado pelo parlamentar foi na cidade de Areia Branca, município que fica há 32 km da capital sergipana. Enquanto em Aracaju o menor valor é de R$4,16, em Areia Branca se encontra combustível por R$3,89.

Segundo o Capitão Samuel fiscalizar é preciso. “Estamos acompanhando a redução dos preços dos combustíveis na Petrobras, mas parece que nas bombas essas quedas não acontecem ou são muito lentas. Estamos Fiscalizando diariamente e hoje encontrei um posto no município de Areia Branca vendendo gasolina no valor de R$ 3,89. Vamos continuar de olho e contamos com a colaboração de todos os consumidores, para que tenhamos preços justos”, ressalta.

Por Anne Isabelle