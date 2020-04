Lacen amplia capacidade de análises de amostras da Covid-19

16/04/20 - 10:55:04

Para agilizar o tempo resposta para o diagnóstico do SarsCov2, nome científico do novo coronavírus, o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) aumentou a capacidade de armazenamento de amostras para os testes específicos do Covid-19. De acordo com o superintendente da unidade, Cliomar Alves dos Santos, o teste de carga genética viral, realizado no laboratório de Biologia Molecular, anteriormente processava a análise de 24 amostras, aumentou sua capacidade para 96, a cada três horas.

Cliomar Alves explicou que a ampliação do fluxo na rotina foi possível devido à aquisição de freezer para armazenamento de amostras a -70º centrígrados e a instalação do extrator automatizado de material genético. “Os exames são feitos em três etapas, o processamento do swab com o material coletado da naso-orofaringe do paciente por um processo de centrifugação, posteriormente é realizada a extração do RNA do vírus e finalizando a amplificação com o laudo final”, detalhou o gestor do Lacen.

Desde o primeiro caso confirmado de Covid-19, o Lacen trabalha para emitir em tempo hábil os laudos dos casos suspeitos da enfermidade. “Esse é outro diferencial do trabalho realizado pelos profissionais da unidade, após o cumprimento de todas as etapas das análises, emitimos o resultado final com uma média de 24 horas via Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial”, confirmou Cliomar.

Análises

Conforme dados do Lacen o serviço de Biologia Molecular realizou em um mês 2.221 exames para diagnóstico do Covid-19. O serviço tem como finalidade colaborar com a conduta terapêutica e de isolamento do paciente, bem como com a tomada de decisões do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e das Vigilâncias Epidemiológicas nas ações preventivas e educativas junto à população.

