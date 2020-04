Luciano Pimentel defende flexibilização gradativa do isolamento social

16/04/20 - 14:52:04

Na última quarta-feira, 15, o deputado estadual Luciano Pimentel defendeu, durante a sessão remota da Assembleia Legislativa, a flexibilização gradativa do isolamento social para garantir a manutenção das atividades econômicas. De acordo com ele, as medidas de distanciamento são importantes para conter a proliferação do coronavírus, mas é preciso buscar alternativas para iniciar a reabertura dos estabelecimentos comerciais.

“O governador Belivaldo Chagas tem sido extremamente prudente e assertivo nas decisões adotadas até o momento. Entretanto, compreendo a necessidade de flexibilizar o isolamento para que algumas atividades comerciais, que estão totalmente paralisadas, sejam restabelecidas. Assim, estaremos contribuindo para impedir que a crise financeira causada pela Covid-19 venha a se acentuar em Sergipe”, salientou Pimentel.

Para o deputado, com um planejamento adequado as empresas poderão controlar o acesso do público dentro das lojas para evitar aglomeração de pessoas, além de implementar o uso de equipamentos de proteção para funcionários, disponibilizar álcool 70% e demarcar distanciamento mínimo nas filas de caixa. Dessa forma, segundo Luciano, os empreendimentos poderão ser reabertos com responsabilidade e respeito às normas de saúde.

“Felizmente, Sergipe não está entre os estados mais afetados pelo coronavírus e temos cidades onde não há registro de Covid-19. Por essa razão, entendo que é importante estruturar um plano de ação para que o comércio e a indústria possam voltar, aos poucos, a funcionar normalmente”, disse Pimentel, complementando.

“É necessário debater essa retomada do setor econômico, porque não há como excluí-lo das discussões quando estamos vivendo uma pandemia que impôs o isolamento social e, consequentemente, gerou mudanças na rotina das empresas e até mesmo o fechamento de vários negócios. A saúde é prioridade e continuará sendo, mas temos que pensar na economia e pautar o recuperação dessa área”, frisou Luciano.

Por fim, o parlamentar ressaltou que o Governo do Estado certamente já está estudando como executar a reabertura comercial de maneira segura, adotando todos os cuidados de higiene e colocando em prática ações de fiscalização para assegurar que os estabelecimentos estejam seguindo as determinações das autoridades públicas de saúde.

“O Governo Estadual tem mostrado uma preocupação com a promoção de medidas na saúde e na área da assistência social. Tenho certeza que também há uma boa vontade por parte do Executivo de realizar essa flexibilização, com toda cautela que é indispensável para segurança dos trabalhadores e da população em geral”, concluiu Pimentel.

Assessoria Parlamentar