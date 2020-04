MARIA DO CARMO APELA PARA QUE POPULAÇÃO SE MANTENHA EM ISOLAMENTO

16/04/20 - 14:11:41

Preocupação da senadora é em virtude do crescimento do número de casos de coronavírus

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ratificou, nesta quinta-feira, o seu apelo para que a população atenda às recomendações das autoridades e se mantenha em suas casas para não contrair e nem infectar outras pessoas com o coronavírus que até já matou mais de 1.700 pessoas e infectou outras 29 mil. “Isso não é brincadeira! Não é política! O problema é sério! Infelizmente, a curva tem sido crescente e todos nós precisamos ter a consciência de que devemos nos manter afastados o máximo possível para que não contribuamos com a proliferação desse vírus”, disse a senadora.

Em Brasília, de onde tem participado das sessões e trabalhado remotamente, Maria tem acompanhado as notícias e disse ter ficado estarrecida com a informação de que o número de mortes no trânsito, em Sergipe, cresceu 65% este ano, num comparativo com o mês de fevereiro de 2019. “Tive acesso a um relatório do IML do meu Estado e vi que 46 pessoas morreram entre março e os primeiros dias deste mês. Esse alto número nos preocupa, sobretudo, porque percebemos que as pessoas estão ignorando o perigo e continuam circulando livremente. De igual modo, recebi imagens de filas em bancos e em supermercados mostrando aglomerações”, contou.

A parlamentar sugeriu que os cidadãos só saiam de casa em situações de extremamente necessidade e, mesmo assim, adotem as regras de higiene e proteção e mantenham a distância devida entre uma pessoa e outra. “É importante lembrar que o que faz frear o número de casos é justamente o isolamento, pois, como bem têm nos mostrado os infectologistas e autoridades no assunto, uma pessoa infectada, pode infectar entre cinco a seis outras”, disse, Maria ao ressaltar que, como senadora tem feito a sua parte de trabalhar e buscar investimentos para o enfrentamento ao Covid-19 que já tem deixado sequelas na saúde, na economia e no campo social.

Preocupação e investimento

“O número de pessoas doentes tem aumentado e nós não podemos achar que estamos livres, portanto, o remédio é ficar em casa. É tentar se isolar ao máximo para que não sejamos a próxima vítima”, apelou Maria do Carmo que, esta semana liberou R$ 2 milhões para municípios sergipanos investirem em ações de saúde básica, com foco no combate aos efeitos do coronavírus. Mais R$ 1,5 milhão devem ser liberados ainda nos próximos. A verba é fruto de emendas individuais da senadora, prevista na Lei Orçamentária deste ano.

Os primeiros R$ 2 milhões contemplaram os municípios de Porto da Folha (R$ 250 mil), Gararu (R$ 250 mil), Cedro de São João (R$ 300 mil), Carira (R$ 200 mil), Ilha das Flores (R$ 200 mil), Indiaroba (R$ 200 mil), Malhada dos Bois (R$ 200 mil), Propriá (R$ 200 mil), Canhoba (R$ 100 mil) e Siriri (R$ 100 mil). “Nesse momento de pandemia tivemos a preocupação de remanejar recursos para ações de enfrentamento ao coronavírus. Focamos na saúde que é uma área que exige uma atenção especial, dada a necessidade de termos estruturas para profissionais de saúde atenderem aos pacientes”, disse, observando que entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro quadrimestre deste ano, já conseguiu a liberação de R$ 65 milhões para diversos outros municípios.

Fonte e foto assessoria