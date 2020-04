Motociclista é atropelada e arrastada por cerca 100 metros

16/04/20 - 16:25:56

Um motorista foi detido na manhã desta quinta-feira (16) após se envolver em um acidente e arrastar uma motociclista por cerda de 100 metros.

As informações passadas por policiais da CPTran são de que o acidente foi registrado na Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro quando um motorista com sinais de embriagues colidiu o veículo Pálio com um ciclomotor tipo Shyneray.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo percorreu cerca de 100 metros com a condutora da motoneta no pára-brisa do seu carro e só parou após ser interceptado pela equipe da força tática do 5°BPM.

Quando a guarnição da CPTRAN chegou ao local, o condutor, de 44 anos, recusou-se a fazer o teste do etilômetro (bafômetro).

A condutora do ciclomotor foi conduzida pelo SAMU e o condutor do pálio, levado a delegacia para o devido procedimento legal.

Com informações e foto da CPTRAN