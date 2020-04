Outono sergipano com cara de verão em todas as regiões do estado

16/04/20 - 13:53:04

Sermah divulga boletim meteorológico especial do tempo para os próximos cinco dias

As sensações térmicas em Aracaju, neste começo de outono, chegam aos 36º, nem parece que a estação comumente chuvosa chegou por aqui e esse clima quente se estende por todas regiões do estado. Segundo o Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, do Governo de Sergipe, a máxima para esta quarta-feira, 15, é de 31º na capital e, ainda segundo análise da CMT, a previsão é de tempo nublado com possibilidades de chuvas até o dia 20 deste mês.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, por meio CMT, no boletim do tempo, relata que há previsão de chuvas em todo o Estado, mas com mais possibilidades em algumas regiões do interior.

Segundo o meteorologista da Sedurbs, o CMT, Overland Amaral, as precipitações pluviométricas devem ocorrer com mais intensidade nas regiões Sul e Centro Sul do estado. “Sergipe passa por um período climático onde as probabilidades para ocorrência de chuvas respondem positivamente aos indicadores utilizados, a neutralidade em relação ao fenômeno El Niño somado às instabilidades atmosféricas decorrentes dos Distúrbios de Ondas de Leste, e Zona de Convergência do Atlântico Sul e Zona de Convergência Intertropical promovem grandes quantitativos de chuva em nosso estado que em sua maioria apresentam-se acima da sua média normal climatológica”, disse o meteorologista, Overland Amaral.

Chuva prevista em Sergipe nos próximos dias

Para hoje, 15, o meteorologista observa sobre o estado de Sergipe a presença de nebulosidade com núcleos mais carregados se aproximando em um escoamento vindo do sul para o norte em fase de dissipação, atingindo pontos das regiões Centro Sul e Sul Sergipano. A tendência sugere que o tempo fique predominantemente nublado, mas sem precipitações de chuva com valores significativos.

Já na quinta-feira, 16, a tendência sugere que o tempo fique parcialmente nublado com precipitações leves em alguns municípios das regiões do Baixo São Francisco, Alto e Médio Sertão. Na sexta-feira 17, espera-se tempo ensolarado com presença de nebulosidade, sem precipitações de chuva com valores significativos.

No sábado, 18, espera-se tempo predominantemente nublado, com probabilidades de chuvas nas regiões Centro Sul, Agreste, Alto e Médio Sertão com valores de no máximo 5mm. “É importante ressaltar a possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas isoladas em qualquer parte do estado devido as instabilidades atmosféricas”, ressalta o meteorologista.

Prognostico meteorológico para o período de 13 a 20 de abril

“De acordo com o modelo Tropical Tidibits e Windy as probabilidades indicam que estes dias sejam de chuvas abaixo da normalidade histórica para o período nas regiões do Alto e Médio Sertão e Baixo São Francisco, com índices de chuvas reduzidos com anomalias entre -10mm e -5mm, Em contrapartida, na região do Sul Sergipano, a tendência é de chuvas acima do normal, com valores variando entre 10mm e 20mm excedente do esperado historicamente. Nas demais regiões sergipanas espera-se valores dentro da normalidade climatológica”, relata Overland.

A previsão detalhada destes próximos dias pode ser feita por meio do link: http://simese.se.gov.br

Fonte e foto Semarh