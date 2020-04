SMTT registra atos de vandalismo nos banheiros dos terminais de integração

16/04/20 - 06:13:14

Como forma de prevenção ao avanço do novo coronavírus no transporte público, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), tem disponibilizado álcool em gel para os passageiros do sistema nos terminais de integração, reforçado a higienização dos ônibus, das áreas externas dos terminais e banheiros, que, inclusive, também tem recebido reforço no abastecimento de sabão para que a população faça a higienização adequada das mãos.

No entanto, nesta quarta-feira, 15, mais um caso de vandalismo em banheiros dos terminais foi registrado. As torneiras das pias do Terminal do Marcos Freire foram quebradas, prejudicando o funcionamento dos banheiros. Na semana passada, no Terminal DIA, o recipiente que contém sabão foi furtado. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, esse é o terceiro registro de vandalismo nos terminais de integração.

O superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, lamenta essas ocorrências e ressalta que o vandalismo prejudica todos os usuários do serviço. “Até nesse momento delicado, em que temos que redobrar os cuidados com a saúde, os banheiros ainda são alvo de vandalismo. Essa atitude criminosa prejudica todos os usuários do serviço, que ficam um espaço de tempo, pelo menos até a reposição, sem as torneiras e o sabão líquido tão necessários. Estamos reforçando todos os dias o abastecimento de sabão e álcool em gel nos terminais para minimizar os riscos de contaminação da população e, infelizmente, ainda ocorre vandalismo. É lamentável”, declara.

O cidadão que presenciar este tipo de atitude ilegal deve fazer a denúncia através dos telefones 153, da Guarda Municipal de Aracaju; 190, da Polícia Militar do Estado; ou à SMTT, pelo 118. A ligação é gratuita e não é preciso de identificar.

Informações e foto