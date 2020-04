PRESO SUSPEITO DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO BAIRRO COROA DO MEIO, EM ARACAJU

16/04/20 - 15:43:47

O crime teria acontecido no mês de novembro do ano passado

Policiais civis da 1ª Divisão do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão temporária de Cleiton de Oliveira Donato, de 18 anos, suspeito de praticar um homicídio no bairro Coroa do Meio, zona sul da capital sergipana. A ação policial aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15.

Segundo informações da polícia, Cleiton seria um dos envolvidos no homicídio de Miguel Jorge Pereira da Silva, morto com mais de 20 golpes de faca. O crime teria acontecido na residência da vítima, no bairro Coroa do Meio, no mês de novembro de 2019.

Após o crime, o investigado passou a morar na casa de sua namorada, situada no conjunto 17 de Março, bairro Santa Maria, onde foi preso com o auxílio de policiais da 9ª Delegacia Metropolitana. Além de Cleiton, demais envolvidos deverão ser presos nos próximos dias.

SSP