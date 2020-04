SEQUESTRADOR DE TAXISTA DE ARACAJU É PRESO POR POLICIAS DO 7° BATALHÃO EM LAGARTO

16/04/20 - 10:07:22

Policiais militares do 7º BPM conseguiram prender um homem acusado de participar de um seqüestro que teve como vitima um taxista de Aracaju.

As informações são de que os militares foram acionados na tarde desta quarta-feira (15) pelo Ciosp, que informaram que um taxista teria sido alvo de assalto e sequestro, porém a vitima conseguiu pular do carro.

Os militares agiram rápido e conseguiram interceptar o veículo com os três elementos, sendo dois homens e uma mulher. O Trio conseguiu fugir, porém foram localizados no Povoado Jenipapo, onde os policiais montaram um cerco e recuperaram o veículo.

Em seguida, um dos assaltantes foi localizado às margens da rodovia, nas proximidades do município de Itaporanga D´Ajuda, onde foi preso.

As informações passadas pelos policiais são de que os outros suspeitos já foram identificados.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM