Vereador Jason Neto faz indicações para reduzir os danos na pandemia

16/04/20 - 10:17:06

Mesmo com sessões suspensas, o vereador Jason Neto (PDT) continua exercendo as atividades e cumprindo compromisso com a população. Desde que iniciou o isolamento social, o parlamentar fez algumas indicações focadas na melhoria de vida das pessoas durante esse período de pandemia, a exemplo da cobrança do IPTU e pedido de auxílio para os trabalhadores informais.

“Durante esse período, temos que pensar principalmente nas pessoas que estão com grandes dificuldades. Fiz uma indicação em que os aracajuanos não devem ter o IPTU cobrado durante o período, e a prefeitura volta com as parcelas somente no mês de Julho. O valor que seria para pagar o IPTU servirá para suprir outras necessidades de casa, a exemplo de compra de alimentos e outras necessidades essenciais”, disse Jason Neto.

Além dessa, o vereador se preocupou com as pessoas que trabalham de forma autônoma. “Fiz indicações de Auxílio aos trabalhadores informais, como por exemplo: taxistas, carroceiros, motoboys e outros trabalhadores, que passariam a receber uma ajuda para que esse fase não seja tão sofrida e possam comprar os alimentos de cada dia”, explicou o vereador.

Saúde

Em relação à área da saúde, o vereador pede atenção aos profissionais que trabalham nas unidades de saúde. “Pedi ao prefeito que seja estendido o horário de funcionamento das unidades, que eles abram 6h da manhã e fechem as 20h. Alguns já estão funcionando dessa forma, mas espero que todos outros sigam essa escala de horários, inclusive aos sábados e domingos. A valorização dos profissionais de saúde também é muito importante nesse período, que estão na linha de frente, devem ter pagamento de horas extras”, disse Jason Neto.