André faz novo teste do Covid-19. Resultado neste sábado

17/04/20 - 21:14:48

O secretário de Governo do Rio de Janeiro, ex-deputado André Moura (PSC), fez o terceiro teste para saber se foi afetado pelo coronavírus nesta sexta-feira (17) à tarde. O exame foi feito por análise do DNA – através do nariz – e o resultado será anunciado neste sábado (18).

André Moura se submeteu a um novo exame em razão do resultado positivo do Coronavírus no presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André Ceciliano (PT), que esteve com ele por duas vezes na Secretaria de Governo, assim como o resultado positivo para o secretário da Saúde do Rio, Edmar Santos, que também despachou com ele.

André Moura (PSC) recebeu nesta sexta-feira (17) pela manhã o resultado negativo do teste que fez na terça-feira (14) para detectar contaminação pelo coronavírus, depois da informação de que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, havia contraído a doença.

Repetiu o teste no mesmo dia no final da tarde em razão dos contatos com o presidente da Alerj e com o secretário da Saúde, que despacharam com ele também nesta sexta-feira e ambos tiveram resultados positivos. André está bem, sem nenhum sintoma da doença, como febre, tosse seca e garganta ardendo.