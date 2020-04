André Moura está bem. Teste sobre coronavírus dá negativo

17/04/20 - 13:35:36

O secretário de Governo do Rio de Janeiro, ex-deputado federal André Moura (PSC), acaba de receber o teste para deterctar contaminação pelo coronavírus, deu negativo. André fez teste na terça-feira (14), depois da informação de que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, havia contraído a doença.

André Moura havia despachado com Witzel na segunda-feira (13) e, em teste rápido, deu negativo em relação ao virus, mas no dia seguinte Moura se submeteu a um outro exame mais profundo de DNA, através do nariz, e o resultado, emitido por volta das 13:15 horas desta quinta-feira, também deu negativo, confirmando o teste anterior.