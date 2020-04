CARRO ROUBADO EM ARACAJU ERA USADO PARA ASSALTOS POR MARGINAIS EM LAGARTO

17/04/20 - 09:19:55

Policiais militares do 7º BPM recuperaram nesta quinta-feira (16) um veículo que havia sido roubado em Aracaju e que estava sendo usado para assalto por elementos no município de Lagarto.

As informações são de que os militares conseguiram localizar o carro, porém os marginais abandonaram o veículo no município de Macambira e fugiram por uma mata, após colidirem com um poste no Povoado Sobrado.

O veículo foi apreendido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. O caso será investigado e o veículo será devolvido para o dono.

A ação contou com apoio dos policiais do 1°cia / 3° Batalhão.

Com informações do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM