Colisão entre carro de passeio e caminhão deixa duas pessoas mortas na BR-235

17/04/20 - 11:19:05

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio ocorrido no inicio da manhã desta sexta-feira (17) deixou duas pessoas mortas na BR-235.

As informações são de que a colisão foi registrada no município de Laranjeiras e as vitimas ficaram presas às ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estão realizando o atendimento no local.

Foto redes sociais