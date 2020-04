Condutor é detido pela CPTran com placa de motocicleta adulterada

17/04/20 - 07:21:07

O condutor de uma motocicleta foi detido nesta quinta-feira (16) na região do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, quando a viatura da CPTRAN percebeu uma atitude suspeita do condutor e resolveu aborda-lo.

Na abordagem foi constatado que os números do chassi da Honda Fan estavam raspados e os números da placa estavam suspeitos, onde constava a placa IADF O767 , e ao consultar o número do motor, a guarnição descobriu que a moto estava cadastrada em uma placa de Estância, em uma CG 125 DE PLACA HZW 4506.

O condutor de 36 anos recebeu a voz de prisão e foi conduzido para a delegacia plantonista para os devidos procedimentos legais.

Com informações e foto da CPTRAN